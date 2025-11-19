VBW bringen Musical-Welterfolg Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST zurück nach Wien

Wien (OTS) -

Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, gaben heute bekannt, dass das bezauberndste Musical aller Zeiten Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST ab Herbst 2026 endlich wieder in Wien zu sehen sein wird. VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck holt damit die imposante Neuinszenierung von US-Star-Regisseur und Choreograf Matt West ins Raimund Theater. Der Vorverkauf startet heute, die Cast wird vor dem Sommer bekannt gegeben.

Internationales Musical-Phänomen nach weltberühmten Disney-Film

Mit Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST kehrt eines der weltweit erfolgreichsten Musicals in die österreichische Hauptstadt zurück. Die Originalproduktion am Broadway lief über 13 Jahre lang ununterbrochen, wurde für neun Tony Awards® nominiert, u.a. als „Bestes Musical“. Über 35 Millionen Menschen in über 40 Ländern haben Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST gesehen. Die Londoner Inszenierung wurde mit dem renommierten Laurence Olivier Award® als „Bestes Musical“ prämiert. Die Musicaladaption basiert auf dem weltberühmten Disney-Animationsfilm, der für den Oscar® als „Bester Film“ nominiert wurde.

Oscar®-, Golden Globe®- und Grammy®- prämierte Musik

Die Musik stammt von achtfach-Oscar®- und Tony-Award®-Preisträger Alan Menken (Disneys “Der Glöckner von Notre Dame”, “Sister Act”, Disneys ”Arielle, die Meerjungfrau“, „Pocahontas“, „Rapunzel – neu verföhnt“, „Verwünscht“, u.a.), einem der erfolgreichsten Musicalkomponisten unserer Zeit, die Liedtexte von Oscar®-Preisträger Howard Ashman und Emmy®-, Grammy®-, Oscar®- und Tony Award®-Preisträger Sir Tim Rice. Zu den unvergesslichen Klassikern zählen Songs wie „Sei hier Gast“ und der weltberühmte Titelsong „Die Schöne und das Biest“, der mit einem Oscar®, einem Golden Globe® und einem Grammy® ausgezeichnet wurde.

Nun wird die berührende Geschichte um Belle und den verwunschenen Prinzen, der nur durch wahre Liebe erlöst werden kann, im Raimund Theater in einer brandneuen Produktion wieder zum Leben erweckt – mit mitreißender Musik, prachtvollem Bühnenbild, schillernden Kostümen, opulenten Choreografien und überwältigender Bühnentechnik.

Barbara Novak, MA, Amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales: „Mit Produktionen wie Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST zeigen die Vereinigten Bühnen Wien einmal mehr, dass Wien als Kulturstandort und Musicalstadt im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt ist. Dieses märchenhafte Erfolgsmusical wird nicht nur das Publikum begeistern, sondern auch viele Menschen in unserer Stadt für Musiktheater und Kultur neu gewinnen.“

Dr. Kurt Gollowitzer, Wien Holding Geschäftsführer: „Die Rückkehr von Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST ins Raimund Theater unterstreicht den hohen künstlerischen Anspruch und die Strahlkraft der VBW weit über Wien hinaus. Als Wien Holding freuen wir uns, mit unseren Häusern Produktionen zu ermöglichen, die Emotion, Qualität und internationales Format vereinen und Wien als Kulturmetropole weiter stärken.“

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: „Mit Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST holen wir eines der berühmtesten Musicals der Welt zurück nach Wien. Dieses außergewöhnliche Werk vereint auf eindrucksvolle Weise, was modernes Musiktheater ausmacht: Eine starke Geschichte, großartige Musik, beeindruckende Choreografien, modernste Bühnentechnik und eine berührende Botschaft, die Generationen verbindet. Mit unserer Spielplan-Programmierung möchten wir unserem Publikum sowohl VBW-Eigenproduktionen wie MARIA THERESIA – DAS MUSICAL als auch internationale Hit-Shows präsentieren und damit Wien als Musical-Metropole weiterhin nachhaltig stärken.“

Dr. Franz Patay, VBW-Geschäftsführer: „Es ist mir eine große Freude ein Märchen zu präsentieren, das Generationen verzaubert hat: „Die Schöne und das Biest“. Diese zeitlose Geschichte über Liebe, Mut und die Kraft des Herzens wird mit bewegender Musik, gespielt von unserem einzigartigen VBW-Orchester, und einem eindrucksvollen Bühnenbild zum Leben erweckt. Wir laden ein, gemeinsam mit uns in eine Welt einzutreten, in der das Äußere keine Grenzen setzt und wahre Schönheit im Inneren liegt. Ein Theaterabend für die ganze Familie – voller Emotionen, Staunen und Magie.“

Das Kreativteam der Originalproduktion für Wien

Für die Neuinszenierung in Wien zeichnen die Mitglieder des mit dem Tony Award® ausgezeichneten Original-Kreativteams verantwortlich, wie u.a. Komponist Alan Menken, Liedtexter Sir Tim Rice, Buchautorin Linda Woolverton, Regisseur und Choreograf Matt West, Bühnenbildner Stanley A. Meyer, Kostümdesignerin Ann Hould-Ward und Lichtdesignerin Natasha Katz. Gemeinsam bringen sie die neue, beeindruckende Version des Disney-Klassikers auf die Musical-Bühne.

Ein märchenhaftes Erlebnis für die ganze Familie

Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST erzählt die Geschichte der schönen Belle und des Prinzen, den der Fluch einer Zauberin in ein Biest verwandelt hat. Erst wenn er wahre Liebe findet, kann der Bann gebrochen werden. Diese berührende Erzählung über Mut, innere Schönheit und die Kraft der Liebe begeistert seit Generationen. Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST ist ein emotionales, humorvolles und unvergessliches Musical-Erlebnis für alle Generationen, voller Magie, Witz und Disney-Zauber.

