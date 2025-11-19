Männergesundheit: Generali und FK Austria Frauen setzen ein Zeichen für aktive Vorsorge

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Burschen, red’ ma drüber!“ startet die Generali Österreich gemeinsam mit der FK Austria Wien Frauenmannschaft eine Kampagne zur Förderung der Männergesundheit. Die Kampagne baut auf einer Initiative aus dem Jahr 2023 auf, in der zwei Generali Mitarbeiter offen über ihre Krebserkrankungen erzählten und damit ein Zeichen für Offenheit und Prävention setzten. Diese Idee wird jetzt mit prominenter Unterstützung aus dem Frauenfußball auf die nächste Ebene gehoben.

Frauenfußball trifft Männergesundheit

Eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Kombination: Sowohl Frauenfußball als auch Männergesundheit fehlt es an Sichtbarkeit – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Während Spielerinnen oft um mediale Reichweite und Sponsoring ringen, gehen Männer seltener zur Vorsorge und sprechen kaum über gesundheitliche Probleme. Mit der Kampagne rückt die Generali Männergesundheit ins Bewusstsein und gibt Frauen am Spielfeld die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Unter dem Motto „Stärke bedeutet nicht Schweigen, sondern Vorsorge“ appellieren die Spielerinnen der FK Austria Frauenmannschaft an Männer, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Carolin Kracmer, Marketingleiterin der Generali Österreich, erklärt dazu: „Im Fußball übernehmen die Spielerinnen Verantwortung auf dem Platz und wirken als Vorbilder für die Zuschauer_innen zu Hause. Zugleich zeigt unsere Erfahrung, dass Frauen nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch zu Hause zumeist die treibende Kraft hinter Gesundheitsentscheidungen in Familien sind – sie motivieren, unterstützen und erinnern auch hier verlässlich.“

Erste Kampagne mit neuer Social-Media-Agentur

Die Kampagne ist die erste gemeinsame Produktion mit der Social-Media-Agentur 1000Things, die sich in Kooperation mit Frames.Network für Konzept, Umsetzung und kreative Inszenierung verantwortlich zeichnet. Im Mittelpunkt steht ein gemeinsamer Film mit Austria-Kapitänin Carina Wenninger sowie ihren Teamkolleginnen Lotta Cordes und Lena Triendl. Der Spot wird ab November im Generali Stadion gezeigt – sowohl beim Spiel der Frauen am 19. November als auch jenes der Männer am 29. November. Begleitet wird die Aktion von Social-Media-Videos, die alle auf die Männergesundheits-Landingpage http://www.generali.at/maennergesundheit verlinken.

Mit dieser Aktion unterstreicht die Generali Österreich als lebenslange Partnerin für ihre Stakeholder ihr Engagement für Prävention, Bewusstseinsbildung und gesellschaftliche Verantwortung. „Vorsorge ist kein Luxus, sondern Ausdruck von Achtsamkeit – gegenüber sich selbst und seiner Familie“, betont Kracmer abschließend.

