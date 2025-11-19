  • 19.11.2025, 10:54:04
Heimgekehrte afghanische Schülerin Samia, 13, meldet sich aus Kabul zu Wort

„Ab der sechsten Klasse besuche ich eine Geheimschule“

Wien (OTS) - 

Sie wuchs in Österreich auf, besuchte die „Wiener Mittelschule mit ökologischem Schwerpunkt“ und ging mit ihren Eltern auf deren eigenen Wunsch zurück nach Afghanistan. In einem Interview mit der bundesweiten Schülerzeitung „campus a college“, das ehemalige Mitschülerinnen mit ihr führten, meldet sich Samia, 13, nun zu Wort. Sie habe noch nie einen Taliban gesehen, fühle sich so frei wie in Wien, nur sei in Wien das Essen besser. Den Bildungsbeschränkungen der Taliban für Frauen werde sie ab der 6. Klasse über eine Geheimschule ausweichen. Auf die Frage nach Zwangsheiratet antwortet sie, ihre Mutter werde zum gegebenen Zeitpunkt den richtigen Mann für sie auswählen. „Wir lieben dich“, lassen die Interviewerinnen ihre ehemalige Klassenkollegin am Ende des Gesprächs wissen. Samia will auf campus a college nun regelmäßig als Kolumnistin aus Afghanistan berichten. Zum ganzen Interview geht es hier.

