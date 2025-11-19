Start für „Barbara Karlich unterwegs“ mit „Mein Burgenland“

Wien (OTS) -

„26 Jahre lang haben mich wunderbare Menschen in meinem Studio besucht – jetzt drehe ich den Spieß um und fahre zu ihnen.“ Nach vielen erfolgreichen Talk-Jahren steht Publikumsliebling Barbara Karlich nun in den Startlöchern für ihr neuestes Projekt: „Barbara Karlich unterwegs“ reist ab Sonntag, dem 23. November 2025, in der gleichnamigen neuen Personality-Doku-Reihe in ORF 2 und auf ORF ON in die verschiedenen Bundesländer und trifft dort jene, die das Land wirklich prägen. Menschen mit außergewöhnlichen Lebensentwürfen, rührenden Schicksalen, skurrilen Hobbys oder einem liebenswerten Spleen. Sie sind die Gesichter Österreichs – authentisch, berührend, oft überraschend. In jeder Folge steht ein Bundesland im Mittelpunkt; erzählt werden persönliche Geschichten, die eng mit dem Ort, an dem sie stattfinden, verwoben sind. Zum Auftakt präsentiert Barbara Karlich um 17.30 Uhr „Mein Burgenland“.

Barbara Karlich: „Genau meins!“

„Zwei Dinge hat mir meine Talkshow mitgegeben: Wurzeln und Flügel. Jetzt ist es Zeit, flügge zu werden“, gibt Barbara Karlich einen ersten Ausblick auf ihre neue Sendung. „Ich glaube, so privat hat man mich schon lange nicht erlebt. Ich schnappe mir meine kleine Hunde-Freundin, Mademoiselle Meixner, setze mich in mein erstes Auto, und wir düsen von Nord nach Süd und Ost quer durchs jüngste Bundesland auf der Suche nach Essbarem und Originellen. Genau meins!“

Und weiter über die erste Ausgabe: „Ich zeige mich sehr privat und besuche sowohl Menschen, die mir am nächsten stehen, wie meine Mama und eine meiner längsten Freundinnen, Martina Parker, als auch spannende ‚Spinner‘ wie den innovativen und lustigen Winzer Fabian Sloboda aus Podersdorf. Wir düsen in meinem ersten Auto, einer Ente, durch mein geliebtes Burgenland, meine süße ,Bestie‘ auf vier Pfoten und ich, und verbringen einen Tag mit lustigen, erfolgreichen und geliebten Menschen.“

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Mein Burgenland“

In ihrer neuen Sendung verlässt Barbara Karlich das Studio und begibt sich dorthin, wo das Leben spielt: zu den Menschen. In der ersten Folge führt sie die Reise in ihr Heimatbundesland, das Burgenland. Zwischen Weinreben, Wiesen, Küchen und Gärten begegnet sie vertrauten Gesichtern und neuen Geschichten. Es ist ein liebevoller Blick auf das echte Leben – herzlich, humorvoll, nah.

Die Zuschauer:innen erleben Barbara Karlich so persönlich wie selten zuvor. Sie besucht ihre Mutter Katharina in Trausdorf, bäckt mit ihr Vanillekipferl und spricht über ihre Jugend und das, was Mütter und Töchter verbindet. Mit dabei ist auch ihre Hündin Meixi, ihre treue Begleiterin und „Seelenverwandte“.

In Bad Tatzmannsdorf trifft Barbara ihre langjährige Freundin, die Autorin Martina Parker, und deren Freundinnen – starke Frauen, die einander gegenseitig unterstützen und inspirieren und mit Leidenschaft durchs Leben gehen. Es wird gelacht, philosophiert und Tee getrunken – ganz im Stil des burgenländisch-britischen Haushalts.

In Podersdorf begegnet Barbara Karlich dem innovativen Winzer Fabian Sloboda. Er lagert nicht nur Wein im Neusiedler See, sondern führt mit seiner Mutter Sabine und einem engagierten Team auch einen Familienbetrieb, der von Zusammenhalt und Lebensfreude geprägt ist.