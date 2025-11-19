- 19.11.2025, 10:45:03
- /
- OTS0069
AVISO PK zum Pflegekongress25 mit Volkshilfe, Hilfswerk und Medical Update/pflegenetz: 24.11.2025, 9 Uhr, Presseclub Concordia, Clubraum
Finanzierbar, sicher und hochwertig – mit Vertrauen in die Pflegezukunft
Ihre Gesprächspartner*innen und deren Inhalte sind:
Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk, Pflege auf dem Weg in die digitale Zukunft und was es dafür braucht
Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich, beleuchtet die Pflegefinanzierung
Claudia Kastner-Roth, Geschäftsführende Gesellschafterin Medical Update/pflegenetz, Grundpfeiler hochwertiger Pflege – Sicherheit, Vertrauen, Beziehung - in den Mittelpunkt stellen
Datum: 24.11.2025
Uhrzeit: 9:30–10:30 Uhr
Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien
Medienvertreter*innen sind sehr herzlich eingeladen, an der Pressekonferenz persönlich vor Ort teilzunehmen. Um eine Akkreditierung bzw. Anmeldung unter ulrike.schoeflinger@volkshilfe.at wird dringend gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Volkshilfe
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: ulrike.schoeflinger@volkshilfe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VHO