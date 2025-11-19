  • 19.11.2025, 10:45:03
AVISO PK zum Pflegekongress25 mit Volkshilfe, Hilfswerk und Medical Update/pflegenetz: 24.11.2025, 9 Uhr, Presseclub Concordia, Clubraum

Finanzierbar, sicher und hochwertig – mit Vertrauen in die Pflegezukunft

Wien (OTS) - 

Ihre Gesprächspartner*innen und deren Inhalte sind:

Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk, Pflege auf dem Weg in die digitale Zukunft und was es dafür braucht

Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich, beleuchtet die Pflegefinanzierung

Claudia Kastner-Roth, Geschäftsführende Gesellschafterin Medical Update/pflegenetz, Grundpfeiler hochwertiger Pflege – Sicherheit, Vertrauen, Beziehung - in den Mittelpunkt stellen

Datum: 24.11.2025

Uhrzeit: 9:30–10:30 Uhr
Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Medienvertreter*innen sind sehr herzlich eingeladen, an der Pressekonferenz persönlich vor Ort teilzunehmen. Um eine Akkreditierung bzw. Anmeldung unter ulrike.schoeflinger@volkshilfe.at wird dringend gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: ulrike.schoeflinger@volkshilfe.at

