AVISO: PK „Details zum Chancenbonus für 400 Schulen in Österreich“ mit BM Christoph Wiederkehr und Direktorin Gisela Steinwendtner

Ab dem kommenden Schuljahr wird in Österreich der Chancenbonus für 400 Schulen in Österreich eingeführt. Schulen in sozio-ökonomisch herausfordernder Umgebung werden mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet. Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Direktorin Gisela Steinwendtner der Mittelschule 1 – Stadtmitte aus Wels werden die Details des Programms erläutern.

PK „Details zum Chancenbonus für 400 Schulen in Österreich“ mit BM Christoph Wiederkehr und Direktorin Gisela Steinwendtner

Datum: 21.11.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Bildung

Wasagasse 2

1090 Wien

Österreich