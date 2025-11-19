  • 19.11.2025, 10:32:03
  • /
  • OTS0063

AVISO: PK „Details zum Chancenbonus für 400 Schulen in Österreich“ mit BM Christoph Wiederkehr und Direktorin Gisela Steinwendtner

Wien (OTS) - 

Ab dem kommenden Schuljahr wird in Österreich der Chancenbonus für 400 Schulen in Österreich eingeführt. Schulen in sozio-ökonomisch herausfordernder Umgebung werden mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet. Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Direktorin Gisela Steinwendtner der Mittelschule 1 – Stadtmitte aus Wels werden die Details des Programms erläutern.

PK „Details zum Chancenbonus für 400 Schulen in Österreich“ mit BM Christoph Wiederkehr und Direktorin Gisela Steinwendtner

Datum: 21.11.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Bildung
Wasagasse 2
1090 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

BMB

Susanne Leiter
Pressesprecherin
Telefon: +43 1 53120-5006
E-Mail: susanne.leiter@bmb.gv.at
Website: https://www.bmb.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MUK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright