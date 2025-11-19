- 19.11.2025, 10:32:03
AVISO: PK „Details zum Chancenbonus für 400 Schulen in Österreich“ mit BM Christoph Wiederkehr und Direktorin Gisela Steinwendtner
Ab dem kommenden Schuljahr wird in Österreich der Chancenbonus für 400 Schulen in Österreich eingeführt. Schulen in sozio-ökonomisch herausfordernder Umgebung werden mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet. Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Direktorin Gisela Steinwendtner der Mittelschule 1 – Stadtmitte aus Wels werden die Details des Programms erläutern.
PK „Details zum Chancenbonus für 400 Schulen in Österreich“ mit BM Christoph Wiederkehr und Direktorin Gisela Steinwendtner
Datum: 21.11.2025, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bundesministerium für Bildung
Wasagasse 2
1090 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
BMB
Susanne Leiter
Pressesprecherin
Telefon: +43 1 53120-5006
E-Mail: susanne.leiter@bmb.gv.at
Website: https://www.bmb.gv.at
