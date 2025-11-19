Führungswechsel an der Spitze: Nicole Zahradnicek neuer Country Lead der Pfizer Corporation Austria

Wien (OTS) -

Mag.a Nicole Zahradnicek (49) übernimmt per 1. Dezember 2025 die Rolle des Country Lead der Pfizer Corporation Austria. Sie folgt auf Francesca Cozzolino, die in eine regionale Führungsrolle aufsteigt. Zudem wurden zwei Schlüsselpositionen mit Dr. Christoph Grojer und Anette Kearns, MBA neu besetzt.

Nicole Zahradnicek startete vor über 20 Jahren ihre Karriere bei Pfizer und war zuletzt Therapeutic Area Lead Oncology & Innovative Antiinfectives sowie Mitglied des Country Leadership Teams der österreichischen Vertriebsniederlassung. In ihrer Laufbahn sammelte sie Erfahrungen in unterschiedlichen Therapiegebieten und Marketingrollen und hat in den letzten Jahren vor allem ihre Expertise in der Onkologie gefestigt. So war die gebürtige Wienerin für das Marketing- und Außendienst-Team ebenso verantwortlich wie für erfolgreiche Produkteinführungen im Bereich Brustkrebs, Prostatakrebs und Hämatologie.

Zudem bringt Zahradnicek viel Erfahrung in der strategischen Organisationsentwicklung, in Transformationsprozessen und im People Development sowie ein starkes Netzwerk im österreichischen Gesundheitswesen mit. Die passionierte Ausdauersportlerin hat einen Abschluss in Internationaler Betriebswirtschaft der Universität Wien. «Im Sport habe ich gelernt, wie entscheidend konsequentes und langfristiges Arbeiten an Zielen ist – genau diese Haltung möchte ich auch in meiner neuen Rolle einbringen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, unsere Position als verlässlicher Partner im österreichischen Gesundheitssystem weiter auszubauen», betont Zahradnicek. Lokal konzentriert sich Pfizer auf die Fokusbereiche Vaccines, Oncology und Rare Diseases & Internal Medicine.

Nicole Zahradnicek folgt auf Francesca Cozzolino, die seit November 2024 die Pfizer Corporation Austria steuerte. Cozzolino startet zum 1. Dezember als Vaccines Category Lead im Leadership Team des Central European Clusters.

Auch die Position des Country Medical Lead wurde neu besetzt: Dr. Christoph Grojer (41) übernimmt diese Schlüsselrolle und verantwortet künftig die medizinische Leitung der Pfizer Corporation Austria. Der gebürtige Wiener stieg 2016 als Medical Scientific Liaison-Manager bei Pfizer ein und war bis zuletzt als Specialty Care Medical Lead im Bereich Seltene Erkrankungen tätig. Grojer promovierte im Fachbereich Lebenswissenschaften/Pharmazie an der Universität Wien. Zudem legte er die staatliche Apothekerprüfung bei der Österreichischen Apothekerkammer ab.

Einen weiteren Aufstieg macht Anette Kearns, MBA. Sie wird künftig als Director den Bereich Policy, Public Affairs and External Communications verantworten. Anette Kearns (56) ist seit 2010 bei Pfizer tätig und bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie mit, insbesondere im Bereich der Impfstoffe. Seit 2023 war sie Senior Market Access Manager Vaccines und verantwortete zuvor verschiedene Marketing- und Sales-Positionen, darunter Portfolio & Tender Lead, National Sales Manager und Country Coordinator Vaccines.

In Österreich beschäftigt Pfizer ca. 500 Mitarbeiter*innen an zwei Standorten. Die Pfizer Corporation Austria mit Sitz in Wien Floridsdorf hat derzeit rund 120 Mitarbeiter*innen und vertreibt etwa 100 Medikamente am österreichischen Markt. Neben dem Vertriebsstandort gibt es mit der Pfizer Manufacturing GmbH einen Produktionsstandort für Impfstoffe in Orth an der Donau, deren Geschäftsführer Martin Dallinger ist.

