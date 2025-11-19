AVISO: Bundesheer beginnt mit Umstellung der Transport-Luftflotte

Wien (OTS) -

Das Österreichische Bundesheer beginnt den Prozess zur Umstellung der Transport-Luftflotte. Dazu findet am Donnerstag, dem 20. November, eine Pressekonferenz statt.

Teilnehmer:

Mag. Klaudia Tanner (Verteidigungsministerin)

Generalmajor Gerfried Promberger (Airchief des Österreichischen Bundesheeres)

Generalleutnant Harald Vodosek (Rüstungschef des Österreichischen Bundesheeres)

Brigadier Arthur Bennett (Kommandant des Jagdkommandos)



Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 19. November 2025, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf

09:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz

Zeit & Ort

Ab 08:30 Uhr,

AG Rossau, Presseraum, Rossauer Lände 1, 1090 Wien