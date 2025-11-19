- 19.11.2025, 10:24:33
- /
- OTS0058
AVISO: Bundesheer beginnt mit Umstellung der Transport-Luftflotte
Das Österreichische Bundesheer beginnt den Prozess zur Umstellung der Transport-Luftflotte. Dazu findet am Donnerstag, dem 20. November, eine Pressekonferenz statt.
Teilnehmer:
Mag. Klaudia Tanner (Verteidigungsministerin)
Generalmajor Gerfried Promberger (Airchief des Österreichischen Bundesheeres)
Generalleutnant Harald Vodosek (Rüstungschef des Österreichischen Bundesheeres)
Brigadier Arthur Bennett (Kommandant des Jagdkommandos)
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 19. November 2025, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.
Ablauf
09:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz
Zeit & Ort
Ab 08:30 Uhr,
AG Rossau, Presseraum, Rossauer Lände 1, 1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
