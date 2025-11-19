Babler/Schmidt gratulieren ÖFB-Nationalteam zum Erfolg gegen Bosnien

Wien (OTS) -

Sportminister und Vizekanzler Andreas Babler und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt gratulieren dem ÖFB-Nationalteam zum gestrigen 1:1 gegen Bosnien-Herzewogina und dem ersten Einzug in eine Weltmeisterschaft seit 28 Jahren.

Sportminister Andreas Babler gratuliert der Mannschaft zu diesem Erfolg und sagt: „Was dieses Team leistet, ist einfach großartig. Leidenschaft, Wille und eine unglaubliche Geschlossenheit – das spürt man bei jedem Spiel. Nach so vielen Jahren wieder bei einer WM dabei zu sein, bedeutet enorm viel für das ganze Land.“

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt hob die Verdienste von Teamchef Rangnick hervor, der für das Sportministerium auch als Botschafter der Täglichen Bewegungseinheit fungiert. „Ralf hat das Nationalteam zu einer echten Einheit geformt. Sein analytisches Geschick und sein Vertrauen in die Spieler haben uns dorthin gebracht, wo wir jetzt stehen. Diese Qualifikation ist auch sein Verdienst. Ich freue mich riesig für das Team – und auf alles, was noch kommt.“

Babler und Schmidt verfolgten das Fußball-Fest live im Ernst-Happel-Stadion. „Unvergleichlich war die Atmosphäre im Stadion und der ganzen Stadt: Österreichische und bosnische Fans haben gemeinsam gefeiert und an diesem Fußballabend nicht nur Österreichs Erfolg, sondern Fairness und Völkerfreundschaft gefeiert“, so Babler und Schmidt.