willhaben-Auswertung: Diese Second Hand-Produkte sind größte Hebel zur Emissionsvermeidung

Besondere „Klima-Heroes“: Gefrierschränke, Waschmaschinen, Fitnessgeräte und Fahrräder aus zweiter Hand



willhaben-Marktplatz: Mehr als 160.000 Tonnen CO₂e werden pro Jahr potentiell vermieden



willhaben beauftragt als Österreichs größter digitaler Marktplatz seit Jahren Studien, die den Effekt der Plattform-Nutzung und die entsprechende Umwelt-Auswirkung berechnen. Im Fokus der aktuellen Auswertung: Bei welchen Kategorien und Produkten hat ein Kauf aus zweiter Hand besonders viel Potential, Emissionen einzusparen und nachhaltig zu handeln.



Individuelles Potential: Die nachhaltigsten „Klima-Heroes“



Wer sich vornimmt, bei der Anschaffung von Dingen, die täglich genutzt werden, die bestmögliche Vermeidung von Emissionen zu erreichen, ist bei Second Hand-Käufen grundsätzlich schon sehr gut unterwegs. Als regelrechte „Klima-Heroes“ tun sich in diesem Zusammenhang Gefrierschränke, Waschmaschinen, Fitnessgeräte und Fahrräder, die bewusst aus zweiter Hand erworben werden, hervor. Durchschnittlich sind es mehr als 600 Kilogramm CO₂e, die vermieden werden können, wenn gezielt ein Gefrierschrank oder eine Gefriertruhe nicht neu gekauft und somit produziert werden muss, sondern über willhaben ein neues Zuhause findet. Mehr als 300 Kilogramm CO₂e-Vermeidungspotential sind es, wenn eine Waschmaschine aus zweiter Hand gekauft wird. Auch Fitnessgeräten wie Heimtrainern oder auch Fahrrädern eine zweite Chance zu geben, birgt im Schnitt mehr als 200 Kilogramm potentieller CO₂e-Einsparungen.



Top 10: Das willhaben-Kategorien-Ranking mit dem größten Potential zur Emissionsvermeidung

1. Kühl-/ Gefriergeräte (z. B. Gefrierschränke oder Gefriertruhen)

2. Waschen / Trocknen (z. B. Waschmaschinen oder Kombigeräte)

3. Fitnessgeräte (z. B. Crosstrainer oder Stepper)

4. Fahrräder (z. B. E-Bikes oder Gravel Bikes)

5. Kühltechnik (z. B. Kühlschränke)

6. Koch- / Grill- / Imbisstechnik (z. B. Fritteusen oder Öfen)

7. Kinderfahrzeuge (z. B. Dreiräder)

8. Herde / Backöfen (z. B. Herde oder Dunstabzüge)

9. Computer / Tablets (z. B. Laptops oder Stand-PCs)

10. Klimageräte / Ventilatoren (z. B. Klimaanlagen oder Ventilatoren)



willhaben-Effekt: Mehr als 160.000 Tonnen CO₂e wurden 2024 allein am Marktplatz potentiell vermieden

Durch Kaufen und Verkaufen auf dem Marktplatz konnten die Userinnen und User von willhaben im Jahr 2024 potentiell die Emission von mehr als 160.000 Tonnen CO₂e vermeiden. Davon entfielen beispielsweise mehr als 68.000 Tonnen auf den Bereich Sport & Sportgeräte und mehr als 60.000 Tonnen auf die Kategorie Wohnen / Haushalt / Gastronomie. Die Analyse basiert auf Daten von mehr als 8 Millionen im Jahr 2024 verkauften Gegenständen und wurde mit Erkenntnissen von Online-Befragungen über das Kauf- und Verkaufsverhalten von mehr als 11.000 willhaben Nutzerinnen und Nutzer erweitert.



Methodik

Im Zuge der "Second Hand Effect"-Studie, durchgeführt von Vaayu in 2025, wurden potentiell vermiedene CO₂e durch den Handel von Second Hand-Gütern eingeschätzt und hochgerechnet. Beschriebene Emissionen gelten als potentiell vermiedene Emissionen, nachdem sie das Ergebnis einer hypothetischen Berechnung sind. Diese Schätzungen beinhalten eine Gegenüberstellung des tatsächlichen Szenarios (Kauf eines gebrauchten Artikels über willhaben) und eines hypothetischen Alternativ-Szenarios (Kauf eines vergleichbaren neuen Artikels), sowie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Second Hand-Kauf tatsächlich einen Neukauf ersetzt (= Replacement Rate). Die detaillierte Methodik seitens Vaayu findet sich >hier.



Da die Methodik der vermiedenen Emissionen nur für Second Hand-Verbrauchsgüter geeignet ist, die tatsächlich den Kauf eines neuen Artikels ersetzen, wurden die folgenden Kategorien nicht berücksichtigt: Antiquitäten / Kunst, Dienstleistungen, Tiere und Tierbedarf, sowie Jobs. Immobilien und motorisierte Fahrzeuge wurden aufgrund der aktuellen Herausforderungen für die korrekte Bemessung der vermiedenen Emissionen, insbesondere der gesamten Ökobilanz eines Fahrzeugs, ebenso nicht in die Evaluierung aufgenommen.