AVISO: Einladung zur Pressekonferenz – Zero Project Unternehmensdialog 2025 in NÖ

„Für einen inklusiven Arbeitsmarkt“

St. Pölten (OTS) - 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz im Vorfeld der Veranstaltung „Zero Project Unternehmensdialog 2025“ in Niederösterreich ein.

Im Mittelpunkt stehen die Veranstaltung, die am 1. Dezember 2025 in der Straßenmeisterei Krems stattfindet, sowie die Vorstellung von Projekten der MAG Menschen und Arbeit GmbH zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt.

Es sprechen:

  • Martin Essl, Gründer der Essl Foundation und Initiator der Zero Project Unternehmensdialoge
  • Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz
  • Nationalratspräsident Dr. Walter Rosenkranz

Das Zero Project ist international anerkannt für seine Arbeit zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen und deren Inklusion am Arbeitsmarkt.
Ziel der Zero Project Unternehmensdialoge ist es, Best-Practice-Beispiele aus Wirtschaft und Gesellschaft vorzustellen und den Dialog zwischen Politik, Unternehmen und Zivilgesellschaft zu stärken.

Nach den Statements besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Pressekonferenz

Datum: 24.11.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Landhaus Niederösterreich, Ostarrichisaal
Landhausplatz 1
3100 St. Pölten
Österreich

Rückfragen & Kontakt

MAG Menschen und Arbeit GmbH
Justyna Frömel, Bakk. phil., MA
Leitung Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0676/81216419
E-Mail: j.froemel@menschenundarbeit.at
Website: https://www.menschenundarbeit.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

