3e Messe 2025 – Ein starkes Signal in herausfordernden Zeiten

Wels (OTS) -

Die 3e Messe 2025 erwies sich erneut als wichtiger Treffpunkt der Branche. Zahlreiche Mitglieder und Partner aus allen Ländern, in denen die 3e-Gruppe aktiv ist, folgten der Einladung nach Wels und sorgten für eine positive, engagierte Atmosphäre. Gerade angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist das ein starkes Signal für Zusammenhalt, Vertrauen und Optimismus.

„Die 3e Messe ist das bedeutendste Event unserer Verbundgruppe – ein Tag voller Begegnungen, Information und Inspiration“, so 3e-CEO Bernhard Reiter. „Die gute Stimmung und das große Interesse zeigen, wie lebendig unsere Gemeinschaft ist. Hier wird Zukunft gestaltet – gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Lieferanten und Partnern.“

Den ganzen Messetag über präsentierten die bedeutendsten Lieferanten der Branche ihre neuesten Produkte, Services und Innovationen. Zahlreiche Messeaktionen, exklusive Angebote und zudem spezielle Tageshighlights, die ausschließlich vor Ort bestellt werden konnten, sorgten für rege Orderaktivität und zufriedene Besucher. Auch die Produkte aus dem 3e-Zentrallager waren wieder stark vertreten – mit besonderem Fokus auf die Eigenmarken und deren erfolgreiche Weiterentwicklung.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm begleitete den Tag – mit spannenden Themen, Gewinnspielen, einem Wuzzler-Turnier, regionalen Köstlichkeiten sowie informativen Vorträgen, unter anderem zu „Archimedes: Fläche optimal nutzen, Ertrag gezielt steigern“. Auch zahlreiche Lieferanten und Dienstleister gaben Einblicke in aktuelle Trends und Entwicklungen.

Ein gelungener Abschluss war die Networking Party am Abend – ein idealer Rahmen, um den Messetag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen und sich über die vielen Eindrücke auszutauschen.

„Diese Messe hat wieder gezeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen und der direkte Austausch sind“, so Reiter abschließend. „Gerade in Zeiten des Wandels sind solche Plattformen von unschätzbarem Wert – für Inspiration, Kooperation und ein gemeinsames Vorwärts.“