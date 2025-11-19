  • 19.11.2025, 10:10:36
Inflation bleibt hoch: Preise unter Druck – ÖGB drängt auf Preiskontrolle mit Sanktionen

Österreichischer Gewerkschaftsbund fordert Preisdatenbank und schärfere Aufsicht

Wien (OTS) - 

Laut den endgültigen Daten der Statistik Austria lag die Inflation in Österreich im Oktober 2025 bei 4 Prozent und damit weiterhin deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Die anhaltend hohen Kosten für Lebensmittel, Energie und Dienstleistungen setzen viele Haushalte spürbar unter Druck. „Die aktuellen Zahlen belegen, dass die Teuerung nach wie vor eine erhebliche Belastung für breite Bevölkerungsschichten ist“, erklärt Helene Schuberth, Bundesgeschäftsführerin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB).

„Immer mehr Menschen geraten finanziell ins Straucheln, weil ihr Einkommen mit den steigenden Preisen nicht mehr Schritt hält – das ist gesellschaftlich nicht verkraftbar“, warnt Schuberth. Der ÖGB fordert entschlossenes Handeln: Eine unabhängige Anti-Teuerungskommission mit klaren Eingriffsbefugnissen soll die Preisentwicklung laufend beobachten und gegen überzogene Erhöhungen vorgehen. „Eine öffentliche Preisdatenbank, mit Sanktionsmöglichkeiten wäre ein wichtiger Schritt, um Preistreiberei zu stoppen“, betont Schuberth.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Energiekosten. Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) bietet einige gute Ansatzpunkte, beispielsweise dass die Versorger zukünftig stärker in die Verantwortung genommen werden. „Weitere Maßnahmen, die extreme Preissteigerungen verhindern, fehlen noch und dürfen nicht länger aufgeschoben werden. Strom und Heizung sind Grundbedürfnisse – sie müssen für alle leistbar bleiben“, so Schuberth abschließend.

