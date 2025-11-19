FMA Fintech Day 2025: Innovation und Regulierung als Schlüssel für einen starken Finanzplatz

Wien (OTS) -

Innovation ist ein globaler Treiber für die Finanzmärkte – doch nachhaltiger Fortschritt braucht aus Sicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) klare Regeln und Verantwortung. Das betonte FMA-Vorständin Mariana Kühnel heute zur Eröffnung des FMA Fintech Day im Reitersaal der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) in Wien.

„Für die FMA ist Innovation Chance und Risiko. Sie ist ein Faktum und braucht Raum. Als Partner auf Augenhöhe fördern wir Innovation, aber handeln entschlossen, wenn Standards nicht eingehalten werden. Diese Klarheit und Sicherheit dient allen Marktteilnehmern. Aufsicht und Industrie müssen gemeinsam sicherstellen, dass Innovation verantwortungsvoll und nachhaltig voranschreitet, ohne Fortschritt zu behindern.“

Die FMA nimmt damit eine europäische Vorreiterrolle bei der Umsetzung der EU-Kryptowerte-Verordnung MiCAR ein. Sie hat frühzeitig umfassende Leitlinien veröffentlicht und klar gesagt, was von Kryptowerte-Dienstleistern (CASPs) in Österreich erwartet wird: „Boots on the ground“ – echte Strukturen und Personen, keine Briefkastenfirmen; solide Governance; und Transparenz und Integrität bei Verbraucherschutz und der Prävention von Geldwäsche und Marktmanipulation. Damit fördert die FMA auch das Vertrauen in den Markt bei Unternehmen und Konsument:innen.

Diese Standards erwartet die FMA auch im europäischen Binnenmarkt, ortet hier aber noch Nachholbedarf bei der Implementierung der MiCAR, so Kühnel. Die FMA hat dazu vor einigen Wochen ein gemeinsames Positionspapier mit der italienischen und der französischen Marktaufsicht veröffentlicht.

„MiCAR ist ein wichtiger Schritt zu einheitlichen Regeln für Krypto-Dienstleister in Europa. Damit das Level Playing Field gelingt, braucht es aber noch mehr Einheitlichkeit in der Umsetzung“, so Kühnel.

Das Programm des FMA Fintech Day beleuchtet aktuelle Herausforderungen und Chancen rund um MiCAR, Kryptowerte, Künstliche Intelligenz, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und Tokenisierung. In Panels und Keynotes diskutieren Expert:innen aus Aufsicht, Praxis und Wissenschaft, wie Regulierung und Innovation gemeinsam einen sicheren und wettbewerbsfähigen Finanzplatz Europa ermöglichen.

Weitere Speaker:innen und Panelist:innen des FMA Fintech Day 2025:

Marianne Jarlaud, Autorité des Marchés Financiers

Philipp Bohrn, Bitpanda

Georg Harer, Bybit EU

Christian Wolf, Raiffeisen Bank International

Martin Hanzl, EY Law Austria

Elisabeth Reiner, EY Law Austria

Özge Almasulu-Esatbeyoğlu, Bundesministerium für Finanzen

Clara Guerra, Regierung Liechtenstein

Stefan Härtner, FINMA (Schweiz)

Martin Miernicki, Universität Graz

Birgit Puck, FMA

Stefan Tomanek, FMA

Ralph Rirsch, FMA

Florian Pekler, FMA

