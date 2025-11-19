  • 19.11.2025, 10:00:08
  • /
  • OTS0041

AVISO: Bundesheer beginnt mit Umstellung der Transport-Luftflotte

Wien (OTS) - 

Das Österreichische Bundesheer beginnt den Prozess zur Umstellung der Transport-Luftflotte.

Teilnehmer:

Mag. Klaudia Tanner (Verteidigungsministerin)

Generalmajor Gerfried Promberger (Airchief des Österreichischen Bundesheeres)

Generalleutnant Harald Vodosek (Rüstungschef des Österreichischen Bundesheeres)

Brigadier Arthur Bennett (Kommandant des Jagdkommandos)

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 19. November 2025, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf

09:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz

Zeit & Ort

Ab 08:30 Uhr,

AG Rossau, Presseraum, Rossauer Lände 1, 1090 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright