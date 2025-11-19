Wiener Stadtwerke: Neue Geschäftsführerin bei Fahrtendienstbetreiber WLV

Wien (OTS) -

Barbara Hauenschild-Cyniburk (39) übernimmt mit 1. Februar 2026 die Geschäftsführung der Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH (WLV). Die Tochtergesellschaft der Wiener Lokalbahnen ist Teil der Wiener Stadtwerke Gruppe. Ihr Hauptgeschäft liegt im Bereich Fahrtendienste. Mit der Beförderung von Menschen mit Behinderungen, etwa in Schulen, Werkstätten oder auch an den Arbeitsplatz, leistet die WLV einen wichtigen Beitrag zur aktiven Teilnahme am Alltag.

„ Mit über 450.000 Fahrten im Jahr leisten die Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste einen ungemein wichtigen Beitrag zur Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben. Ich setze mein volles Vertrauen in Barbara Hauenschild-Cyniburk, diesen Beitrag weiter zu verbessern “, sagte Monika Unterholzner, stv. Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke.

Die Mobilitätsexpertin Hauenschild-Cyniburk setzte sich im Auswahlverfahren durch und folgt auf Simone Schaller-Galler, die seit Mitte November als Geschäftsführerin zur Wiener Lokalbahnen GmbH gewechselt ist. Bis zur offiziellen Übergabe an ihre Nachfolgerin Anfang Februar leitet Schaller-Galler die Geschäfte der WLV weiter. „ Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung und möchte mit einem starken Kund*innenfokus das bereits sehr gute Angebot der WLV weiter ausbauen “, so Hauenschild-Cyniburk in einer ersten Reaktion.

Langjährige Erfahrung im Mobilitätsbereich

Die diplomierte Politikwissenschafterin und Soziologin blickt auf zehn Jahre Erfahrung im Mobilitätsbereich der Wiener Stadtwerke-Gruppe zurück. Nach ihrer Tätigkeit als fachliche Assistenz der für den Mobilitätsbereich zuständigen Generaldirektorin war die gebürtige Niederösterreicherin in unterschiedlichen Funktionen bei den Wiener Linien tätig. Seit drei Jahren leitet sie dort den Bereich Public Affairs und vertritt dabei die Interessen der Wiener Linien in strategischen Mobilitätsfragen. Hauenschild-Cyniburk ist verheiratet und hat zwei Kinder.

