Mathematik als Wegweiser zu den eigenen Träumen

Graz (OTS) -

Mathematik, Kreativität und Träumen – Welten, die auf den ersten Blick kaum zueinander passen. Doch die Mathematikerin, Autorin und Keynote-Speakerin Dr. Judith Zeilinger zeigt eindrucksvoll, dass genau hier eine der spannendsten Schnittstellen unserer Zeit liegt. Bei ihrem Auftritt auf der TEDxGraz am 19. November 2025 inspirierte sie das Publikum mit ihrer mitreißenden Rede „What if math could help you find your dreams?“ und einem radikal neuen Blick auf Mathematik als Werkzeug zur persönlichen Entfaltung.

Aus der Forschung über den Lehrkräftemangel zur Bühne

Zeilinger spricht aus Erfahrung, denn ihre persönliche Geschichte war alles andere als geradlinig. Nach vielen Jahren in der akademischen Forschung ...

Die vollständige Presseaussendung sowie Fotos, Leseprobe und Keynote finden Sie unter:

https://geeksinspire.com/press-events/