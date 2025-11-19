Familienbund: Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt

Wien/St. Pölten (OTS) -

„Das Wohl des Kindes muss immer Vorrang haben – das ist Kern der UN-Kinderrechtskonvention und Grundlage unseres österreichischen Rechts“, betont die Präsidentin des Österreichischen Familienbundes, Abg. z. NR Mag.a Johanna Jachs, zum Tag der Kinderrechte.

Alle Minderjährigen – also Personen unter 18 Jahren – haben besonderen Schutzbedarf. „Kinder und Jugendliche brauchen verlässliche Erwachsene, klare Verantwortung und einen Rahmen, der ihre Entwicklung sichert. Das gilt für Familien ebenso wie für Behörden, Gerichte und die Öffentlichkeit“, so Jachs.

Der Familienbund unterstützt daher die Forderung der Kinderschutzzentren nach einem Zitierverbot in Verfahren mit Gewalt gegen Minderjährige. „ Sensible Verfahren brauchen eine besonders zurückhaltende Kommunikation, damit Kinder und Jugendliche geschützt bleiben “, erklärt Jachs.

Weitere Forderungen des Familienbundes in diesem Zusammenhang sind:

Eine verpflichtende Beiziehung einer kinderspezifischen Opferschutzeinrichtung (Kinderschutzzentrum) bereits beim ersten Kontakt zur Polizei.

Sicherung professioneller psychosozialer und juristischer Prozessbegleitung durch spezialisierte kinder- und jugendspezifische Einrichtungen über das gesamte Strafverfahren hinweg.

Verpflichtende Umsetzung von Kinderschutzkonzepten in allen Einrichtungen, in denen Kinder betreut werden.