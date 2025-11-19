Vinzenz Gruppe Kongresstage Orthopädie 2025

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Was haben wir in den letzten 30 Jahren erreicht – und wohin geht die Reise?“ widmet sich der diesjährige Orthopädie-Kongress der Vinzenz Gruppe am 21. und 22. November 2025 dem Generationswechsel in der Orthopädie. Veranstaltungsort ist das Billrothhaus der Gesellschaft der Ärzte in Wien.

Univ. Doz. Dr. Wolfgang Schneider, Kongresspräsident und Vorstand der I. Orthopädischen Abteilung im Herz-Jesu Krankenhaus, lädt gemeinsam mit führenden Expert*innen zu zwei intensiven Tagen des Wissensaustauschs ein: „Die letzten drei Jahrzehnte haben uns enorme Fortschritte, aber auch Fehlschläge gebracht – von neuen Materialien über innovative Operationsmethoden bis hin zu digitaler Unterstützung. Jetzt steht die nächste Generation vor großen Herausforderungen und Chancen, diese Entwicklung fortzuschreiben und die Orthopädie noch individueller und patientinnen- und patientenorientierter zu gestalten.“

Rückblick, Wandel und neue Perspektiven

Der erste Kongresstag beleuchtet die Entwicklung der Endoprothetik umfassend: Von den ersten Knie- und Hüftimplantaten über veränderte Indikationen und Materialien bis zu neuen Operationsstrategien.

Forschung, Digitalisierung und Individualisierung

Der zweite Tag richtet den Blick klar nach vorn: Themen wie maßgefertigte Implantate, Robotik und Navigation in der Endoprothetik sowie die Rolle von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz stehen im Mittelpunkt. Auch das erfolgreiche Konzept des „Fast-Track“-Ansatzes bei Endoprothesen wird kritisch analysiert: Welche Game Changer haben den Erfolg möglich gemacht – und welche Entwicklungen stehen bevor?

Über die Vinzenz Gruppe Kongresstage

Die Vinzenz Gruppe Kongresstage bieten jährlich Fachveranstaltungen zu aktuellen medizinischen Themen und fördern den interdisziplinären Austausch zwischen Ärztinnen*, Ärzten* und Pflegeexpert*innen. Mit dem Fokus auf Qualität, Innovation und Menschlichkeit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Medizin in Österreich. Die Teilnahme ist kostenfrei und ermöglicht vielfältige Weiterbildungen sowie wertvolle Netzwerkmöglichkeiten.

Termin: 21. und 22. November 2025

Veranstaltungsort: Billrothhaus - Gesellschaft der Ärzte in Wien

Frankgasse 8, 1090 Wien

www.kongresstage.at