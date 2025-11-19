  • 19.11.2025, 09:15:33
  • /
  • OTS0026

Kollektivvertrag Handelsarbeiter:innen in zweiter Runde ergebnislos

Angebot weit unter Inflationsrate – Arbeitgeber reden sich auf Kanzler raus. Gewerkschaft vida reagiert mit Betriebsversammlungen.

Wien (OTS) - 

Die zweite Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag für die 150.000 Handelsarbeiter:innen endete gestern erneut ohne Ergebnis. Das aktuelle Angebot der Arbeitgeber liegt bei 2,25 Prozent – und damit klar unter der rollierenden Inflation. Auch bei den Arbeitsbedingungen gab es keinerlei Fortschritte. Weder einer Einführung von Sonntagszulagen noch einer Erhöhung des Nachtarbeitszuschlags wollten die Arbeitgeber zustimmen. Der Lohnverzicht des letzten Jahres wird damit jedenfalls keinesfalls honoriert.

Befremdliche Argumentation: „Der Kanzler würde mich schelten“

Das zentrale Argument des Arbeitgeber-Chefverhandlers, WKÖ-Bundesspartenobmann Handel Rainer Trefelik, irritierte die Gewerkschaftsseite: „Herr Trefelik hat am Verhandlungstisch kundgetan, dass ihn der Kanzler und der Vizekanzler persönlich anrufen und schelten würden, sollte er einen Abschluss über der Inflation unterschreiben“, berichtet vida-Verhandlungsleiterin Christine Heitzinger. Und sie fragt weiter: „Ist es die offizielle Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung, Lohnforderungen, die lediglich das Existenzminimum sichern, aktiv zu torpedieren, während man bei der Selbstbedienung der Wirtschaftskammerfunktionär:innen wegblickt?“

Wo soll man bei 2.092 brutto noch sparen?

Tatsächlich wurden Kammer-Spitzenfunktionären in mehreren Bundesländern zuletzt – teils rückwirkend – Gehaltssteigerungen von bis zu 60 Prozent genehmigt. In manchen Landesorganisationen liegen die Monatsgehälter bei über 14.000 Euro.

„Wenn es die Bundesregierung als so dringlich erachtet, irgendwo die Löhne zu drücken, könnte sie bei der Wirtschaftskammer anfangen. Unsere Handelsarbeiter:innen mit einem Mindestlohn von 2.092 Euro brutto sind wahrlich nicht die besten Adressat:innen für Einsparungsfantasien“, stellt Heitzinger klar.

vida kündigt österreichweite Betriebsversammlungen an

Für die Gewerkschaft vida bleibt daher unmissverständlich: Einem Abschluss unter der Inflation werden wir nicht zustimmen. „Wir mögen zwar nicht den Bundeskanzler auf unserer Seite haben, aber dafür 150.000 Beschäftigte, die an einer Schlüsselstelle der Versorgung in Österreich stehen. Sie werden in den kommenden zwei Wochen österreichweit Betriebsversammlungen abhalten“, kündigt Heitzinger an.

Die dritte KV-Verhandlungsrunde findet am 3. Dezember statt.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida

Cornelia Groiss

Telefon: +43 664 6145 756

E-Mail: cornelia.groiss@vida.at

Website: https://www.vida.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright