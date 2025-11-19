AVISO: Pressekonferenz zum Kinderkopftuchverbot an Schulen

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 20. November 2025 um 9.00 Uhr lädt Integrationsministerin Claudia Plakolm gemeinsam mit Staatssekretär Jörg Leichtfried und Klubobmann Yannick Shetty zu einer Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt, um das neue Kinderkopftuchverbot an Schulen zu präsentieren.





9.00 Uhr

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.30 Uhr)



Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).