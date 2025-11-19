24 Tage Musik, 24 Begegnungen, eine Stadt voller Überraschungen

Wien (OTS) -

Wien verwandelt sich im Dezember in eine klingende Bühne: Mit dem Pop-up-Adventkalender lädt die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien – gemeinsam mit der Stadt Wien zu 24 musikalischen Begegnungen in allen Wiener Gemeindebezirken ein.

Der musikalische Adventkalender lädt zu einer einzigartigen Konzertreihe quer durch die Wiener Gemeindebezirke – vom 1. bis zum 23. Bezirk. Vom 1. bis 24. Dezember öffnen sich täglich musikalische „Türchen“ an außergewöhnlichen Orten – von Märkten über Einkaufzentren, dem Wiener Zentralfriedhof oder auf einem Eislaufplatz. Junge Musiker_innen und Ensembles der mdw gestalten kurze Pop-up-Konzerte, die kostenlos und frei zugänglich für alle Wienerinnen und Wiener sowie Gäste aus aller Welt sind.

„Der Pop-up-Adventkalender bringt Musik dorthin, wo die Menschen sind – in ihre Bezirke, in den Alltag, in den öffentlichen Raum“, betont Ulrike Sych, Rektorin der mdw. „So entsteht eine besondere Adventzeit, die verbindet, überrascht und inspiriert.“

Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler unterstreicht den Gedanken des Projekts: „Diese Initiative zeigt, wie lebendig und vielfältig die Wiener Musikszene ist. Sie öffnet kulturelle Räume für alle und macht Kunst unmittelbar erlebbar.“



Die täglichen Mini-Konzerte dauern rund 20 bis 30 Minuten, der Eintritt ist frei. Eine Übersicht aller Termine und Orte ist online unter www.mdw.ac.at/advent abrufbar.

Feierliche Eröffnung im Wiener Rathaus