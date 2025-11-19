FW-Fischer: Industriestrategie angekündigt – aber noch immer nicht geliefert!

Wien (OTS) -

Trotz der für Ende 2025 angekündigten neuen Industriestrategie herrscht von ÖVP, SPÖ, NEOS und dem Wirtschaftsministerium völlige Funkstille. Österreichs Industrie kämpft mit Rekordkosten, Bürokratie und immer unwirtlicheren Standortbedingungen – doch die Regierung liefert nur Ankündigungen statt Lösungen.

Die Freiheitliche Wirtschaft hat hingegen beim Wirtschaftsparlament der WKNÖ eine vollständige, praxistaugliche Strategie eingebracht: „Industriestrategie: Produzieren in Österreich – Zukunft sichern“. Der Antrag wurde angenommen und liegt startbereit am Tisch.

KommR Ing. Eduard Fischer, Vizepräsident der WK-Vorarlberg und Landesobmann FW-Vbg. stellt klar: „Die Bundesregierung müsste nur auf Kopieren drücken: Unser Antrag entlastet Betriebe sofort, stärkt Investitionen und macht Produktion wieder konkurrenzfähig. Die Industrie braucht Taten statt Überschriften. Dass selbst die Industriellenvereinigung die Untätigkeit der Regierung nicht länger mitträgt, ist nachvollziehbar – Österreich darf keine Zeit mehr verlieren!“