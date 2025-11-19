Katastrophen, Technik, Kameradschaft: Feuerwehrpräsident Mayer im Gemeindebund-Podcast

Wien (OTS) -

In der aktuellen Folge des Podcasts „Amtsgeheimnisse“ des Österreichischen Gemeindebundes spricht Robert Mayer, der Präsident des Bundesfeuerwehrverbandes, offen über seinen Einstieg in die Feuerwehr, seinen Weg an die Spitze und die Herausforderungen, die das Einsatzwesen heute prägen.

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl diskutiert mit Mayer über die Verantwortung der Feuerwehren als „Universalwehr“, die steigende Zahl an Katastropheneinsätzen, neue technische Anforderungen – von PV-Anlagen bis zum Drohnen-Einsatz – sowie über Finanzierung, Standards und die Zusammenarbeit mit Österreichs Gemeinden.

Mayer erklärt, warum seine Heimatfeuerwehr trotz hoher Funktion für ihn zentral bleibt, wie moderne Kommando- und Einsatzstrukturen funktionieren und weshalb Europa eine stärkere gemeinsame Stimme im Katastrophenschutz braucht. Ein besonderer Schwerpunkt gilt der Mitgliedergewinnung, der Jugendarbeit und der Rolle moderner Technologien im Einsatzalltag.

Die Episode bietet einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Feuerwehrwesens: authentisch, praxisnah und mit klaren Botschaften für die Zukunft.

Jetzt reinhören: Amtsgeheimnisse – Der Podcast des Österreichischen Gemeindebundes www.gemeindebund.at/podcast