Öffentlicher Produktrückruf CLEVER PUNSCH KRAPFEN MIT RUMGESCHMACK 6STK 250G (von GUSCHLBAUER GMBH)

Die Guschlbauer GmbH hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf der CLEVER PUNSCH KRAPFEN MIT RUMGESCHMACK 6STK 250G mit MHD 04.12.2025/Charge L 0235 veranlasst.

In einzelnen Packungen kam es zu Funden von Kunststoffbruchstücken. Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich weitere Bruchstücke in diesem Produkt befinden und eine mögliche Gesundheitsgefährdung besteht. Es wird daher vom Verzehr des genannten Produkts abgeraten.

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Guschlbauer GmbH unter Tel-Nr. +43 (0)7762 34420 oder per Mail an office@guschlbauer.at oder besuchen Sie die Website www.guschlbauer.at

Die Guschlbauer GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.