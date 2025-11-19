Produktrückruf: Plüschfigur „Schwan klein“=

Wien (OTS) -

BETRIFFT: Plüschfigur „Schwan klein“

Artikelnummer: MR720

Chargennummer: 439250506

EAN: 2511900507202

Importeuer: UOUOROSE Kft.

Inverkehrbringer: UOUOROSE GmbH

Im Zuge einer amtlichen Kontrolle der MA 59 und einer Untersuchung durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurde das oben genannte Produkt als gesundheitsschädlich und als ernstes Sicherheitsrisiko eingestuft.

Grund der Rückrufaktion

Bei Prüfungen gemäß EN 71-1 wurden mehrere schwerwiegende Sicherheitsmängel festgestellt:

- Ablösbare kleine Kugeln der Halskette – Erstickungsgefahr

- Teilweise frei zugängliches Füllmaterial

- Nicht korrekte CE-Kennzeichnung

- Unzulässige Alterswarnung

Maßnahme

UOUOROSE GmbH ruft das betroffene Produkt umgehend vom Markt zurück. Wir ersuchen alle Kundinnen und Kunden, die Plüschfigur „Schwan klein“ nicht weiter zu verwenden und diese an die Verkaufsstelle zurückzubringen. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Kontakt für Rückfragen:

UOUOROSE GmbH

Tel: +43 1 2710016

E-Mail: info-austria@uouorose.eu

Diese Warnung bedeutet nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!