AVISO: Bundesheer präsentiert erste Studienergebnisse zur Optimierung der Leistungsfähigkeit von Jagdkommandosoldaten

15 Monate, 21.500 Nächte, 80 Jagdkommando Soldaten: Schlaf, Blutwerte und Leistungsdaten unter Extrembedingungen ausgewertet

Wien (OTS) - 

Am Freitag, den 21. November, präsentiert Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit Vertretern der Studie „Human Peak Performance Project (HP³)“ erstmals die Ergebnisse. Diese Studie ist weltweit einzigartig in dieser Form. In dem Forschungsprojekt wurden 80 Soldaten des Jagdkommandos über 15 Monate unter realistischen Einsatzbedingungen begleitet. Bislang hat man über 21.500 Nächte Schlaf dokumentiert, Blutproben ausgewertet und Stress- sowie Leistungsdaten erhoben – mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit und Regeneration der Soldaten auf Dauer zu verbessern.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 20. November 2025, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf

09:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz

Zeit & Ort

Ab 08:30 Uhr, Treffpunkt beim Sicherheitsdienst der Landesverteidigungsakademie, Stiftgasse 2a, 1070 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

