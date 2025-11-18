  • 18.11.2025, 22:47:32
  • /
  • OTS0196

LH Mikl-Leitner: „Gratulation an unsere Fußball-Helden!“

ÖFB-Team qualifiziert sich erstmals seit 28 Jahren für eine Fußball-Weltmeisterschaft

St. Pölten (OTS) - 

Erstmals seit 1998 hat sich Österreich in der heutigen Dienstagnacht im Wiener Ernst-Happel-Stadion für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Teamchef Ralf Rangnick und dem gesamten ÖFB-Team zu einem historischen Erfolg: „Seit heute weiß die ganze Welt: Österreich ist eine Fußballnation und unser Nationalteam einfach nur wöd. Herzliche Gratulation an unsere Fußball-Helden zu dieser großartigen Leistung. Ich freue mich besonders, dass mit Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Philipp Lienhart und Patrick Wimmer gleich 4 Niederösterreicher zu diesem Sensationserfolg beigetragen haben.“

Rückfragen & Kontakt

Volkspartei Niederösterreich
E-Mail: presse@vpnoe.at
Website: https://vpnoe.at/presse/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NNV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright