LH Mikl-Leitner: „Gratulation an unsere Fußball-Helden!“

St. Pölten (OTS) -

Erstmals seit 1998 hat sich Österreich in der heutigen Dienstagnacht im Wiener Ernst-Happel-Stadion für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Teamchef Ralf Rangnick und dem gesamten ÖFB-Team zu einem historischen Erfolg: „Seit heute weiß die ganze Welt: Österreich ist eine Fußballnation und unser Nationalteam einfach nur wöd. Herzliche Gratulation an unsere Fußball-Helden zu dieser großartigen Leistung. Ich freue mich besonders, dass mit Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Philipp Lienhart und Patrick Wimmer gleich 4 Niederösterreicher zu diesem Sensationserfolg beigetragen haben.“