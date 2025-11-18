  • 18.11.2025, 22:44:32
  • /
  • OTS0195

ORF-Generaldirektor gratuliert Fußball-Nationalteam: „Freue mich schon jetzt auf die WM im ORF“

Sondersendung „Fußball-WM 2026 – Wir kommen!“ am 19. November um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gratuliert dem Nationalteam zur ersten WM-Qualifikation seit 1998: „Man soll mit dem Wort ‚historisch‘ sparsam umgehen, aber was das Team unter Ralf Rangnick geschafft hat, ist nichts anderes als historisch. Als Fußballfan freue ich mich über eine Nationalmannschaft, der man gerne zusieht, als ORF-Generaldirektor kann ich die Fußball-WM im ORF mit Österreich kaum erwarten.“

Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation ändert der ORF sein Programm und zeigt am Tag danach, am Mittwoch, dem 19. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON mit der Sondersendung „Fußball-WM 2026 – Wir kommen!“, was seit dem Schlusspfiff im Ernst-Happel-Stadion passiert ist. Rainer Pariasek begrüßt dazu im Studio u. a. ÖFB-Präsident Josef Pröll, Teamchef Ralf Rangnick (geplant) sowie Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck. Dabei werden auch Österreichs bisherige WM-Teilnahmen analysiert und noch einmal der erfolgreiche Weg durch die aktuelle WM-Qualifikation gezeigt.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright