ORF-Generaldirektor gratuliert Fußball-Nationalteam: „Freue mich schon jetzt auf die WM im ORF“

Wien (OTS) -

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gratuliert dem Nationalteam zur ersten WM-Qualifikation seit 1998: „Man soll mit dem Wort ‚historisch‘ sparsam umgehen, aber was das Team unter Ralf Rangnick geschafft hat, ist nichts anderes als historisch. Als Fußballfan freue ich mich über eine Nationalmannschaft, der man gerne zusieht, als ORF-Generaldirektor kann ich die Fußball-WM im ORF mit Österreich kaum erwarten.“

Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation ändert der ORF sein Programm und zeigt am Tag danach, am Mittwoch, dem 19. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON mit der Sondersendung „Fußball-WM 2026 – Wir kommen!“, was seit dem Schlusspfiff im Ernst-Happel-Stadion passiert ist. Rainer Pariasek begrüßt dazu im Studio u. a. ÖFB-Präsident Josef Pröll, Teamchef Ralf Rangnick (geplant) sowie Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck. Dabei werden auch Österreichs bisherige WM-Teilnahmen analysiert und noch einmal der erfolgreiche Weg durch die aktuelle WM-Qualifikation gezeigt.

