FCG-Bundesvorsitzende Deckenbacher gratuliert Wolfgang Pischinger zur erneuten Wahl an der Spitze der FCG/GPA

Wien (OTS) -

Beim heutigen Bundesforum der Fraktion Christlicher Gewerkschafter:innen (FCG) in der Gewerkschaft GPA wurde Wolfgang Pischinger mit einem eindrucksvollen Ergebnis von 96,18 Prozent erneut zum Bundesvorsitzenden gewählt.

FCG-Bundesvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin Abg.z.NR Romana Deckenbacher gratuliert ihm im Namen der gesamten FCG-Bundesfraktion zur Wiederwahl:

„Dieses eindrucksvolle Votum ist ein starkes Signal der Geschlossenheit und des Vertrauens in die Arbeit von Wolfgang Pischinger und seinem Team. Ich gratuliere ihnen sehr herzlich. Mit ihrem Engagement und ihrer klaren Ausrichtung auf christlich-soziale Werte wird die FCG/GPA auch weiterhin eine verlässliche und starke Stimme für die Arbeitnehmer:innen sein“, betont Deckenbacher.