  • 18.11.2025, 18:09:33
  • /
  • OTS0187

SWV Präsident Hinteregger zu Vorschlag von WKÖ Schultz

Notwendiges Signal, jetzt muss die große Reform folgen

Wien (OTS) - 

SWV Präsident Mag. Bernd Hinteregger nimmt Stellung zum Vorschlag der interimistischen Präsidentin der WKÖ: "Die Aussetzung der Entschädigungserhöhungen ist ein notwendiges Signal – aber sie kann nur ein erster Schritt sein. Jetzt beginnt die eigentliche Reformarbeit. Die Wirtschaftskammer steht vor der Aufgabe, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen und ihre Strukturen endlich an die Realität der Betriebe anzupassen.

Für uns ist klar: Wir brauchen die größte und umfassendste WK-Reform seit Jahrzehnten. Dazu gehören eine Deckelung der Kammerumlagen – 49 Euro für Gründerinnen und Gründer, 99 Euro dauerhaft für EPU und kleine Betriebe –, eine 48-Stunden-Servicegarantie für alle Mitglieder, kostenlose steuerrechtliche Erstberatung bis 200.000 Euro Umsatz, ein Härtefallfonds für erkrankte Selbstständige sowie der Abbau von Doppelgleisigkeiten durch eine moderne Strukturreform.

Am 27. November findet das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Österreich statt. Hier müssen Pflöcke eingeschlagen werden."

Rückfragen & Kontakt

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Österreich
SWV Österreich
Telefon: +43 1 3913019-0
E-Mail: office@wirtschaftsverband.at
Website: https://www.wirtschaftsverband.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WVO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright