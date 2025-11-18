Olischar: Sanierung der S-Bahn-Stammstrecke darf Fahrgäste nicht ausbremsen

Wien (OTS) -

Die geplante 14-monatige Sperre der S-Bahn-Stammstrecke ohne ausreichende Ersatzmaßnahmen sorgt bei den Wienerinnen und Wienern für Verunsicherung. Für Gemeinderätin Elisabeth Olischar, Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, ist klar: „Es ist unbestritten, dass die Stammstrecke nach mehr als 60 Jahren saniert werden muss. Gerade deshalb braucht es eine klare und gut kommunizierte Lösung für alle betroffenen Fahrgäste“, betont Olischar. „Die SPÖ-Neos-Stadtregierung darf hier keinen Verkehrskollaps in Kauf nehmen. Sonst kommt halb Wien tatsächlich nicht mehr vom Fleck.“

Weiter mahnt Olischar: „Es bleibt genug Zeit, ein funktionierendes Ersatzangebot aufzubauen – sei es über Ersatzlinien auf bestehenden Straßenbahntrassen oder zusätzliche Busverbindungen.“

Dass die bestehenden Linien für einen Schienenersatz genügen, bezweifelt Olischar: „Ein paar kosmetische Anpassungen im laufenden Betrieb werden jedenfalls nicht ausreichen, um das Fahrgastaufkommen zu bewältigen.“

Zum Abschluss fordert Olischar ein vollständiges und transparentes Ersatzverkehrskonzept: „Die Menschen brauchen Planungssicherheit. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss Lösungen liefern, bevor Wien im Stau erstickt.“