  • 18.11.2025, 18:00:04
  • /
  • OTS0184

AK/ÖGB Transformationspreis 2025 – Vorbilder für eine gerechte Zukunft ausgezeichnet

Wien (OTS) - 

Mit dem AK/ÖGB Transformationspreis 2025 wurden heute innovative Projekte ausgezeichnet, die zeigen, wie der Wandel zu einer klimaneutralen und sozial gerechten Wirtschaft gelingen kann. Der Preis, vergeben von der Arbeiterkammer Wien in Kooperation mit dem ÖGB-Klimabüro, würdigt herausragende Initiativen aus Betrieben und Regionen, die ökologische Verantwortung mit sozialer Fairness verbinden.

Die Preisträger:innen

Der diesjährige Hauptpreise gingen an die solidarische Energiegemeinschaft „Robin Powerhood", deren Projekt beispielhaft zeigt, wie es uns gelingen kann, dass auch einkommensschwache Haushalte an den Vorteilen der Energiewende teilhaben können.

Der zweite Hauptpreis ging an das betriebliche Transformationsprojekt „Öko?Logisch!“, welches vor Augen führt, wie mit viel Herzblut und Engagement die ökologische Wende im Betrieb und mit dem Beschäftigten vorangetrieben werden kann.

Weitere Auszeichnungen erhielten die Initiative Jugend am Werk Steiermark für ihr Engagement in der Jugendarbeit in Verbindung mit regionaler, sozialer und regionaler Transformation sowie die Kolleg:innen der Voest Alpine Krems die beweisen, dass selbst einfache Maßnahmen wie andere Arbeitskleidung nicht nur die Energie, sondern auch das Wohlbefinden der Beschäftigten steigern können.

Die vielen Einreichungen und die von der Jury ausgezeichneten Projekte demonstrieren mit ihrem Engagement neue spannende Ansätze in der regionalen Klimapolitik, der betrieblichen Mitbestimmung und für eine gerechte Energiewende.

Silvia Hruška-Frank, Direktorin der AK Wien betonte: „Transformation braucht Menschen, die anpacken, Ideen teilen und Mut machen. Die Preisträger:innen zeigen, dass wirtschaftlicher Fortschritt, Klimaschutz und gute Arbeitsbedingungen keine Gegensätze sind, sondern Hand in Hand gehen können – für eine bessere Zukunft.“

Martin Reiter, Leiter des ÖGB Klimabüros ergänzt: „Besonders freut mich, dass heuer verschiedene Projekte mit betriebsrätlicher Beteiligung eingereicht wurden. Unsere Kolleg:innen in den Betrieben zeigen damit, dass eine gute Einbindung der Beschäftigten auch dem Klima nutzt."

Mit dem Transformationspreis wollen AK und ÖGB jene sichtbar machen, die aktiv an Lösungen für eine Just Transition arbeiten einen Wandel, der sozialen und ökologischen Ziele mit fairen Arbeitsbedingungen und einer positiven Wirtschaftsentwicklung verbindet.

Rückfragen & Kontakt

AK Wien - Kommunikation
Alexa Jirez
Telefon: +436646145075
E-Mail: alexa.jirez@akwien.at

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright