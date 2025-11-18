Grüne Wirtschaft zu Klimaranking: Diese Regierung sitzt im Düsenjet Richtung fossiler Vergangenheit

Wien (OTS) -

Der heute veröffentlichte Climate Change Performance Index (CCPI) zeigt deutlich: Österreich ist im internationalen Klimaranking um ganze zwölf Plätze abgestürzt und liegt nun nur mehr auf Platz 35. Die Bewertung „schlecht“ ist ein unüberhörbares Warnsignal. Für die Grüne Wirtschaft ist klar: Der Kurswechsel der neuen Regierung beim Klimaschutz entfaltet bereits nach kürzester Zeit seine fatale Wirkung.

Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft:

„Die Bundesregierung sitzt im Düsenjet Richtung fossiler Vergangenheit. Während andere Länder ihre Klimaschutzbemühungen verstärken, stellt Österreich Maßnahmen ein, kürzt Förderungen und lässt klimaschädliche Subventionen stehen. Das Ergebnis ist ein alarmierender Absturz im Ranking und ein klares Zeichen dafür, wie schnell die rückwärtsgewandte Politik der neuen Regierung ihre Wirkung entfaltet.“

Geht’s dem Klima gut, geht’s uns allen gut

Die Grüne Wirtschaft weist darauf hin, dass ambitionierter Klimaschutz nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch eine wirtschaftliche Chance ist. „Wer jetzt auf erneuerbare Energien und nachhaltige Innovation setzt, schafft Arbeitsplätze und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Die aktuelle Politik schadet nicht nur dem Klima sondern auch der Wirtschaft,“ so Jungwirth weiter.

Die Grüne Wirtschaft setzt sich ein für: