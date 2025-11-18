  • 18.11.2025, 16:39:03
IV begrüßt positives Signal für Arzneimittelversorgung

Wichtige Schritte für mehr Planungssicherheit gesetzt

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) sieht in den heute präsentierten Maßnahmen für die heimische Pharmabranche ein wichtiges Signal: „Mit der Verlängerung der Preisbildungs- und Preisbandregelung für Generika und Biosimilars hat die Bundesregierung zumindest für die Dauer der laufenden Gesetzgebungsperiode einen entscheidenden Beitrag zur Versorgungssicherheit im Arzneimittelbereich geleistet und den Unternehmen mehr Planungssicherheit verschafft. Das begrüßen wir ausdrücklich“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Für die Unternehmen ist es essenziell, auf stabile und verlässliche Rahmenbedingungen zählen zu können. „Nur so können sie die notwendige Planungssicherheit aufbauen, um nachhaltig am Standort Österreich zu forschen und zu produzieren“, so Neumayer.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: marlena.mayer@iv.at
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

