NEOS: Stopp für unverschämt hohe Funktionärsgagen kann nur ein erster Schritt sein

Dass die WKO ihren Funktionären in einer Krise, in der alle den Gürtel enger schnallen müssen, fette Erhöhungen von bis zu 75 Prozent auf ihre ohnehin schon hohen Entschädigungen gegönnt hat, war ein Hohn für jede Österreicherin und jeden Österreicher. Entsprechend laut war der öffentliche Aufschrei, insbesondere von uns NEOS. Es war daher alternativlos, dass die neue Führung die absurden Erhöhungen stoppt - sie waren den Menschen schlicht nicht erklärbar“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos.

In einem nächsten Schritt müsse Mahrers Mogelpackung bei der Lohnanpassung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter korrigiert werden. „Die Reduktion von 4,2 Prozent auf 2,1 Prozent muss natürlich für das ganze Jahr 2026 gelten, nicht nur bis Juni“, so Hoyos. „Und dann ist die Kammerumlage 2 abzuschaffen - und zwar vollständig. Zudem muss die Kammer ihre milliardenschweren Rücklagen auflösen und das gesamte System transparenter und schlanker aufstellen. Die Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land verdienen eine zeitgemäße Serviceeinrichtung und Interessenvertretung – keinen Selbstbedienungsladen für eine abgehobene Funktionärsbubble.“