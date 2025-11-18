  • 18.11.2025, 16:05:03
Einladung zum vertiefenden Pressegespräch anlässlich der Regierungsvorlage zur Strommarktreform

Wien (OTS) - 

Die Bundesregierung verfolgt ein klares Ziel: Noch heuer soll ein eigenes Gesetz für günstigere Strompreise beschlossen werden. Mit der größten Strommarktreform seit zwei Jahrzehnten schaffen wir einen modernen, investitionsfreundlichen Rahmen für das Stromsystem der Zukunft und stellen zugleich die Weichen für mehr Versorgungssicherheit.

Anlässlich der Zuweisung der Regierungsvorlage zur Strommarktreform laden wir morgen, 19.11.2025 um 12:00 Uhr, zu einem vertiefenden Pressegespräch mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP), Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) und Abgeordneter Karin Doppelbauer (NEOS) ein.

Der Termin wird aus einem on-record- und einem off-record-Teil, der zur Klärung detaillierter Fragen dient, bestehen.

Anmeldung bitte bis morgen, 19.11.2025, 10:00 Uhr, an presseabteilung@wirtschaftsministerium.at , inkl. Angabe der Teilnahmeform.

Datum: 19.11.2025, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; 1.Stock; Saal 2; Zugang über den Haupteingang; Anmeldung erforderlich!
Stubenring 1
1010 Wien

