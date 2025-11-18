  • 18.11.2025, 15:52:33
  • /
  • OTS0165

Mandl begrüßt Aussetzen der Erhöhung der Funktionärsbezüge

„Wichtiger erster Schritt zur Versachlichung der Reformdiskussion“, unterstreicht Kärntens WK-Präsident Mandl.

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - 

Begrüßt hat heute Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl die Entscheidung der geschäftsführenden WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz, die im Juni 2025 beschlossenen Erhöhungen der Funktionsentschädigungen der WKÖ auszusetzen. Er habe diesen Schritt schon im Zuge der internen Abstimmung mitgetragen und unterstützt, erklärte Mandl: „Nach der völlig entgleisten Kampagne gegen die Wirtschaftskammer in den vergangenen Tagen und Wochen werte ich dieses Aussetzen als wichtigen ersten Schritt, um die zweifelsohne angebrachte Reformdiskussion zu versachlichen und eine konstruktive Grundlage wiederherzustellen.“

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Kärnten | Kommunikation
Telefon: 05 90 90 4 - 660

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WKK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright