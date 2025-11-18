Mandl begrüßt Aussetzen der Erhöhung der Funktionärsbezüge

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Begrüßt hat heute Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl die Entscheidung der geschäftsführenden WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz, die im Juni 2025 beschlossenen Erhöhungen der Funktionsentschädigungen der WKÖ auszusetzen. Er habe diesen Schritt schon im Zuge der internen Abstimmung mitgetragen und unterstützt, erklärte Mandl: „Nach der völlig entgleisten Kampagne gegen die Wirtschaftskammer in den vergangenen Tagen und Wochen werte ich dieses Aussetzen als wichtigen ersten Schritt, um die zweifelsohne angebrachte Reformdiskussion zu versachlichen und eine konstruktive Grundlage wiederherzustellen.“