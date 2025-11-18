  • 18.11.2025, 15:46:33
Pressekonferenz 16 Tage gegen Gewalt an Alleinerzieherinnen

Wien (OTS) - 

Pressekonferenz am 25.11.2025, 9:00 Uhr, Presseclub Concordia, Clubraum, Bankgasse 8, 1010 Wien

Der Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A lädt anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 2025 zur Pressekonferenz ein, um seine, durch zahlreiche Prominente unterstützte Petition vorzustellen. FEM.A macht dabei auf die ungebrochene Nachtrennungsgewalt, die Mütter und Kinder in Österreich erleiden, und die gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die sie an Familiengerichten erfahren, aufmerksam.

Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen

  • Die Petition „Schützt Mütter und Kinder vor Gewalt nach der Trennung!“ mit ihren prominenten Unterstützer*innen

  • Der umgehende Handlungsbedarf gegen Menschenrechtsverletzungen an Familiengerichten

  • Welche Empfehlungen des GREVIO-Komitees auf Basis der Istanbul-Konvention nun dringend in Österreich im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen umgesetzt werden müssen

Rednerinnen:

  • Andrea Czak, MA, geschäftsführende Obfrau Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A

  • Mag.a Katharina Braun, Rechtsanwältin

  • Mag.a Rebecca Oberdorfer, Rechtsanwältin

  • Mag.a Dr.in Barbara Beclin, Assistenzprofessorin am Institut für Zivilrecht der Universität Wien

Infos:

  • Vor Ort erhältlich: Druckversion der FEM.A Broschüre zu den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen, Pressemappe mit Statements

  • Petition für Gewaltschutz im österreichischen Familienrecht

  • Interviews & O-Töne möglich

  • Barrierefreier Zugang

Datum: 25.11.2025, 9:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Clubraum
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

16 Tage gegen Gewalt an Frauen

Datum: 25.11.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A
Andrea Czak, MA
Geschäftsführende Obfrau
Telefon: +43 6991 9710306
E-Mail: andrea.czak@verein-fema.at
Website: https://verein-fema.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FEM

