Pressekonferenz 16 Tage gegen Gewalt an Alleinerzieherinnen

Pressekonferenz am 25.11.2025, 9:00 Uhr, Presseclub Concordia, Clubraum, Bankgasse 8, 1010 Wien

Der Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A lädt anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 2025 zur Pressekonferenz ein, um seine, durch zahlreiche Prominente unterstützte Petition vorzustellen. FEM.A macht dabei auf die ungebrochene Nachtrennungsgewalt, die Mütter und Kinder in Österreich erleiden, und die gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die sie an Familiengerichten erfahren, aufmerksam.

Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen

Die Petition „Schützt Mütter und Kinder vor Gewalt nach der Trennung!“ mit ihren prominenten Unterstützer*innen

Der umgehende Handlungsbedarf gegen Menschenrechtsverletzungen an Familiengerichten

Welche Empfehlungen des GREVIO-Komitees auf Basis der Istanbul-Konvention nun dringend in Österreich im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen umgesetzt werden müssen

Rednerinnen:

Andrea Czak, MA, geschäftsführende Obfrau Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A

Mag.a Katharina Braun, Rechtsanwältin

Mag.a Rebecca Oberdorfer, Rechtsanwältin

Mag.a Dr.in Barbara Beclin, Assistenzprofessorin am Institut für Zivilrecht der Universität Wien

Infos:

Vor Ort erhältlich: Druckversion der FEM.A Broschüre zu den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen, Pressemappe mit Statements

Petition für Gewaltschutz im österreichischen Familienrecht

Interviews & O-Töne möglich

Barrierefreier Zugang

