- 18.11.2025, 15:46:33
- /
- OTS0163
Pressekonferenz 16 Tage gegen Gewalt an Alleinerzieherinnen
Pressekonferenz am 25.11.2025, 9:00 Uhr, Presseclub Concordia, Clubraum, Bankgasse 8, 1010 Wien
Der Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A lädt anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 2025 zur Pressekonferenz ein, um seine, durch zahlreiche Prominente unterstützte Petition vorzustellen. FEM.A macht dabei auf die ungebrochene Nachtrennungsgewalt, die Mütter und Kinder in Österreich erleiden, und die gravierenden Menschenrechtsverletzungen, die sie an Familiengerichten erfahren, aufmerksam.
Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen
Die Petition „Schützt Mütter und Kinder vor Gewalt nach der Trennung!“ mit ihren prominenten Unterstützer*innen
Der umgehende Handlungsbedarf gegen Menschenrechtsverletzungen an Familiengerichten
Welche Empfehlungen des GREVIO-Komitees auf Basis der Istanbul-Konvention nun dringend in Österreich im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen umgesetzt werden müssen
Rednerinnen:
Andrea Czak, MA, geschäftsführende Obfrau Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A
Mag.a Katharina Braun, Rechtsanwältin
Mag.a Rebecca Oberdorfer, Rechtsanwältin
Mag.a Dr.in Barbara Beclin, Assistenzprofessorin am Institut für Zivilrecht der Universität Wien
Infos:
Vor Ort erhältlich: Druckversion der FEM.A Broschüre zu den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen, Pressemappe mit Statements
Petition für Gewaltschutz im österreichischen Familienrecht
Interviews & O-Töne möglich
Barrierefreier Zugang
Datum: 25.11.2025, 9:00 Uhr
Ort: Presseclub Concordia, Clubraum
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
16 Tage gegen Gewalt an Frauen
Datum: 25.11.2025, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A
Andrea Czak, MA
Geschäftsführende Obfrau
Telefon: +43 6991 9710306
E-Mail: andrea.czak@verein-fema.at
Website: https://verein-fema.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FEM