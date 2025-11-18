  • 18.11.2025, 15:16:34
Berglandmilch überzeugt bei den World Cheese Awards 2025 – 17 Medaillen für Schärdinger und Tirol Milch

Hervorragende internationale Anerkennung für die österreichische Käsekunst: Berglandmilch konnte bei den diesjährigen World Cheese Awards insgesamt 17 Medaillen erzielen.

Wels (OTS) - 

Die 37. Ausgabe der weltweit bedeutendsten Käsemeisterschaft fand heuer in Bern, Schweiz, statt und verzeichnete einen neuen Rekord: Über 5.200 Einreichungen aus 46 Ländern wurden von einer hochkarätigen Jury aus 265 internationalen Käseexpertinnen und -experten bewertet – darunter Kritiker, Köche, Rezeptentwickler, Einkäufer, Einzelhändler, JournalistInnen und weitere Fachleute.

Zwei Goldmedaillen für Tirol Milch

Besonders erfolgreich schnitten die Tiroler Käsespezialitäten ab:

  • Tirol Milch Tiroler Felsenkeller

  • Tirol Milch Tiroler Bergkäse g.U.

Diese Auszeichnungen unterstreichen die herausragende Qualität und traditionelle Handwerkskunst der Alpenregion, für die Tirol Milch international geschätzt wird.

Zehn Silbermedaillen für Schärdinger und Tirol Milch

In der Silberkategorie konnten gleich zehn Produkte überzeugen:

  • Tirol Milch Urtyroler

  • Tirol Milch Weinzirler

  • Schärdinger Asmonte

  • Schärdinger Winzer Rosé

  • Schärdinger Moosbacher

  • Schärdinger St. Patron

  • Schärdinger Dolce Bianca

  • Schärdinger Österkron

  • Schärdinger Bergbaron geräuchert

Diese Vielfalt an Auszeichnungen zeigt die breite Kompetenz von Schärdinger und Tirol Milch, sowohl im Hart- als auch im Schnitt- und Weichkäsesegment.

Fünf Bronzemedaillen komplettieren den Erfolg

Auch in der Bronze-Kategorie war Schärdinger und Tirol Milch stark vertreten:

  • Tirol Milch Tiroler Adler

  • Tirol Milch Feiner Tiroler

  • Schärdinger Amadeus

  • Schärdinger Kärntner Rahmlaib

  • Schärdinger Jerome

  • Schärdinger Raclette

Starke internationale Anerkennung für Österreichs größte Molkereigenossenschaft

Mit insgesamt 17 ausgezeichneten Produkten bestätigt Berglandmilch seine herausragende Stellung in der europäischen Käselandschaft. Die Ergebnisse zeigen, dass traditionelle Verarbeitung, regionale Rohstoffe, höchste Qualitätsstandards und kontinuierliche Weiterentwicklung international geschätzt werden.

„Diese Erfolge sind ein großartiges Zeichen dafür, dass unser handwerkliches Können und unser Qualitätsanspruch weltweit Anerkennung finden. Wir sind sehr stolz auf unsere Teams in den Käsereien und auf unsere bäuerlichen Mitglieder, ohne deren tägliche Arbeit solche Leistungen nicht möglich wären“, betont Berglandmilch-Geschäftsführer Josef Braunshofer.

