Hungerländer: SPÖ-Neos Stadtregierung fördert fragwürdigen Verein Courage trotz Kritik und Sparzwang

Wien (OTS) -

Schon seit vielen Jahren steht der Verein Courage für seine aktivistische und ideologisch geprägte Arbeit in der Kritik. Trotzdem hat die Stadtregierung diesen in der heutigen Gemeinderatssitzung erneut trotz striktem Sparzwang in Zeiten der Rekordschulden mit über 40.000 Euro Förderung bedacht. „Eine Vermischung aus Aktivismus und öffentlich geförderter Beratung, wie sie hier stattfindet, ist strikt abzulehnen. Nicht erst seit dem „Fall Waltraud“, der seit Monaten für Schlagzeilen sorgt, hagelt es zurecht öffentliche Kritik für diesen Verein“, betont Gemeinderätin Caroline Hungerländer.

Aktuelle Studien – unter anderem von der Universität Oxford – und Experten widersprechen dem häufig aufgeführten Argument, dass sich die psychische Gesundheit durch frühzeitige Geschlechtsanpassungen verbessere. „Die Studien legen sogar nahe, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Mit diesen Ergebnissen muss man sich schon auseinandersetzen, bevor man einen Verein fördert, der aktivistisch in diese Richtung berät“, betont Hungerländer. So wurden etwa auf der Homepage des Vereins sowohl die Gefahren bei Hormonbehandlungen und Pubertätsunterbrechungen als auch die Irreversibilität derselben unterschlagen.

„Das ist höchst verantwortungslos, da es direkte Auswirkungen auf die körperliche Integrität und die psychische Gesundheit dieser Jugendlichen hat. Man muss endlich auf Erfahrungsberichte von Eltern und auf die mahnenden Stimmen von Experten wie Entwicklungspsychologen und Evolutionsbiologen hören und die öffentliche Finanzierung dieser Lobby beenden“, fordert Hungerländer abschließend.