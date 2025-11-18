Rezaei (SPÖ): Sicherer Halt für junge Menschen

Wien (OTS) -

"Psychische Gesundheit trägt wie ein unsichtbares Netz, das junge Menschen auffängt, bevor sie fallen", erklärt SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Rezaei zu den mental health days extended 2025/26. "Wer inneren Halt spürt, kann Freundschaften schließen, Herausforderungen begegnen und sich entfalten." Die 100 Aktionstage mit rund 600 Workshops wirken wie ein Kompass in Zeiten von Druck, Mobbing oder digitaler Überforderung. Dafür stellt Wien 200.000 Euro bereit, um Jugendlichen Rückenwind zu geben.

"Wir bringen Unterstützung dorthin, wo sie am meisten bewirkt - in die Klassenräume. Sorgen verlieren ihre Macht, wenn man über sie sprechen darf", führt Rezaei weiter aus. "Interaktive Methoden, mehrsprachige Materialien und Videos in einfacher Sprache schaffen Räume, in denen ein offenes Wort leichter fällt. Inhalte zu Depression, Suizidalität, Leistungsdruck oder Körperbildern werden sensibel und altersgerecht vermittelt. Therapiehunde oder grafische Elemente öffnen oft Türen, die sonst verschlossen blieben", betont Rezaei.

Pädagog*innen und Eltern werden einbezogen, damit Warnsignale nicht übersehen und Hilfsangebote sichtbarer werden. Ein Jugendbeirat begleitet den Prozess. "Wenn junge Menschen selbst mitgestalten, entsteht echte Relevanz. Dann wird aus einem Projekt eine Bewegung", so Rezaei.

Die Stadtregierung setzt mit dieser Förderung ein deutliches Signal. "Psychische Gesundheit ist kein Nebenschauplatz, sondern eine Zukunftsfrage", unterstreicht die Gemeinderätin.

Abschließend hält Rezaei fest: "Wien bleibt lebenswert, weil wir der seelischen Kraft unserer Jugend Bedeutung geben. Niemand bleibt zurück. Bildung bleibt ein sicherer Ort, an dem junge Menschen wachsen, zweifeln dürfen und neue Perspektiven finden."