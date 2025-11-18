  • 18.11.2025, 14:41:33
  • /
  • OTS0148

Rezaei (SPÖ): Sicherer Halt für junge Menschen

Präventive Aktionstage schaffen mutige Perspektiven

Wien (OTS) - 

"Psychische Gesundheit trägt wie ein unsichtbares Netz, das junge Menschen auffängt, bevor sie fallen", erklärt SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Rezaei zu den mental health days extended 2025/26. "Wer inneren Halt spürt, kann Freundschaften schließen, Herausforderungen begegnen und sich entfalten." Die 100 Aktionstage mit rund 600 Workshops wirken wie ein Kompass in Zeiten von Druck, Mobbing oder digitaler Überforderung. Dafür stellt Wien 200.000 Euro bereit, um Jugendlichen Rückenwind zu geben.

"Wir bringen Unterstützung dorthin, wo sie am meisten bewirkt - in die Klassenräume. Sorgen verlieren ihre Macht, wenn man über sie sprechen darf", führt Rezaei weiter aus. "Interaktive Methoden, mehrsprachige Materialien und Videos in einfacher Sprache schaffen Räume, in denen ein offenes Wort leichter fällt. Inhalte zu Depression, Suizidalität, Leistungsdruck oder Körperbildern werden sensibel und altersgerecht vermittelt. Therapiehunde oder grafische Elemente öffnen oft Türen, die sonst verschlossen blieben", betont Rezaei.

Pädagog*innen und Eltern werden einbezogen, damit Warnsignale nicht übersehen und Hilfsangebote sichtbarer werden. Ein Jugendbeirat begleitet den Prozess. "Wenn junge Menschen selbst mitgestalten, entsteht echte Relevanz. Dann wird aus einem Projekt eine Bewegung", so Rezaei.

Die Stadtregierung setzt mit dieser Förderung ein deutliches Signal. "Psychische Gesundheit ist kein Nebenschauplatz, sondern eine Zukunftsfrage", unterstreicht die Gemeinderätin.

Abschließend hält Rezaei fest: "Wien bleibt lebenswert, weil wir der seelischen Kraft unserer Jugend Bedeutung geben. Niemand bleibt zurück. Bildung bleibt ein sicherer Ort, an dem junge Menschen wachsen, zweifeln dürfen und neue Perspektiven finden."

Rückfragen & Kontakt

Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Gwendolin Melchart, MA
Medien & Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 66488461881
E-Mail: gwendolin.melchart@spw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DS1

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright