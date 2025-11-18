  • 18.11.2025, 14:07:32
  • /
  • OTS0141

EILT-AVISO / Warum der neue ElWG-Entwurf ein PR-Gag ist und Strom in Wahrheit teurer wird

Große Verunsicherung bei Österreichs Erneuerbaren

Wien (OTS) - 

Die Regierungsvorlage zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz sorgt in der Windbranche und bei den erneuerbaren Verbänden für große Sorge. Aus Sicht der IG Windkraft gefährden der „Österreich-Aufschlag“, flexible Netznutzungsentgelte und die geplante Spitzenkappung die Wirtschaftlichkeit heimischer Projekte und schwächen damit Versorgungssicherheit, Energiewende und regionale Wertschöpfung.

Über 200 Unternehmen wären von den vorgesehenen Änderungen massiv betroffen. Die Branche warnt vor mehr Stromimporten, weniger Investitionen und einem deutlichen Wettbewerbsnachteil für österreichische Betriebe. Daher ersuchen die Erneuerbaren den Minister um ein dringendes Krisengespräch.

Beim Pressetermin erläutert IG-Windkraft-Geschäftsführer Florian Maringer die Auswirkungen der aktuellen Regierungsvorlage und die zentralen Forderungen der Branche.

Termin und Ort:
Mittwoch, 19. 11. 2025
10 Uhr

Interessengemeinschaft Windkraft Österreich - IGW
Haus der Erneuerbaren – 4. Stock
Franz-Josefs-Kai 13/5
1010 Wien

Für eine fachliche Bewertung der aktuellen ElWG-Regierungsvorlage, wichtige Vermittlung von Hintergrundwissen und Ihren Fragen stehen zu Verfügung:

  • Florian Maringer
    Geschäftsführer
    IG Windkraft
  • Martina Prechtl-Grundnig
    Geschäftsführerin
    Dachverband Erneuerbare Energie Österreich
  • Stephan Sharma
    Vorstandsvorsitzender
    Burgenland Energie
  • Stefanie Markut
    Vorständin
    W.E.B Windkraft Waldviertel

Medienvertreterinnen und -vertreter sind mit Interviewmöglichkeit herzlich eingeladen.
Um Akkreditierung unter presse@igwindkraft.at wird ersucht.

Über die IG Windkraft

Die IG Windkraft ist die Interessenvertretung der österreichischen Windbranche. Heimische Windräder versorgen schon heute rund 2,6 Millionen Haushalte im Land mit sauberem, unabhängigem und günstigem Strom. Nach einer aktuellen, repräsentativen Umfrage befürworten 83 % der Österreicher: innen den Ausbau der Windenergie. Die IG Windkraft repräsentiert 230 in den Regionen verankerte, meist mittelständische Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energieform – von der Herstellung über die Planung und Errichtung bis hin zu Betrieb und Wartung. Die österreichische Windbranche beschäftigt etwa 8.000 Menschen und hat in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 1,2 Mrd. Euro pro Jahr erwirtschaftet. Durch Milliarden-Investitionen stärkt sie den heimischen Wirtschaftsstandort.

Einladung zur fachlichen Bewertung der ElWG-Regierungsvorlage

Datum: 19.11.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Interessengemeinschaft Windkraft Österreich; Haus der Erneuerbaren – 4. Stock
Franz-Josefs-Kai 13/5
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

IG Windkraft Österreich
Mag.(FH) Gerhard Maier
Telefon: +43 660 9199010
E-Mail: g.maier@igwindkraft.at
Website: https://www.igwindkraft.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | IGW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright