EILT-AVISO / Warum der neue ElWG-Entwurf ein PR-Gag ist und Strom in Wahrheit teurer wird

Wien (OTS) -

Die Regierungsvorlage zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz sorgt in der Windbranche und bei den erneuerbaren Verbänden für große Sorge. Aus Sicht der IG Windkraft gefährden der „Österreich-Aufschlag“, flexible Netznutzungsentgelte und die geplante Spitzenkappung die Wirtschaftlichkeit heimischer Projekte und schwächen damit Versorgungssicherheit, Energiewende und regionale Wertschöpfung.

Über 200 Unternehmen wären von den vorgesehenen Änderungen massiv betroffen. Die Branche warnt vor mehr Stromimporten, weniger Investitionen und einem deutlichen Wettbewerbsnachteil für österreichische Betriebe. Daher ersuchen die Erneuerbaren den Minister um ein dringendes Krisengespräch.

Beim Pressetermin erläutert IG-Windkraft-Geschäftsführer Florian Maringer die Auswirkungen der aktuellen Regierungsvorlage und die zentralen Forderungen der Branche.

Termin und Ort:

Mittwoch, 19. 11. 2025

10 Uhr

Interessengemeinschaft Windkraft Österreich - IGW

Haus der Erneuerbaren – 4. Stock

Franz-Josefs-Kai 13/5

1010 Wien

Für eine fachliche Bewertung der aktuellen ElWG-Regierungsvorlage, wichtige Vermittlung von Hintergrundwissen und Ihren Fragen stehen zu Verfügung:

Florian Maringer

Geschäftsführer

IG Windkraft

Geschäftsführer IG Windkraft Martina Prechtl-Grundnig

Geschäftsführerin

Dachverband Erneuerbare Energie Österreich

Geschäftsführerin Dachverband Erneuerbare Energie Österreich Stephan Sharma

Vorstandsvorsitzender

Burgenland Energie

Vorstandsvorsitzender Burgenland Energie Stefanie Markut

Vorständin

W.E.B Windkraft Waldviertel

Medienvertreterinnen und -vertreter sind mit Interviewmöglichkeit herzlich eingeladen.

Um Akkreditierung unter presse@igwindkraft.at wird ersucht.



Über die IG Windkraft

Die IG Windkraft ist die Interessenvertretung der österreichischen Windbranche. Heimische Windräder versorgen schon heute rund 2,6 Millionen Haushalte im Land mit sauberem, unabhängigem und günstigem Strom. Nach einer aktuellen, repräsentativen Umfrage befürworten 83 % der Österreicher: innen den Ausbau der Windenergie. Die IG Windkraft repräsentiert 230 in den Regionen verankerte, meist mittelständische Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energieform – von der Herstellung über die Planung und Errichtung bis hin zu Betrieb und Wartung. Die österreichische Windbranche beschäftigt etwa 8.000 Menschen und hat in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 1,2 Mrd. Euro pro Jahr erwirtschaftet. Durch Milliarden-Investitionen stärkt sie den heimischen Wirtschaftsstandort.

