Dominic Hörlezeder zu Tierskandal in Hollabrunn: "Engmaschigere Kontrollen und härtere Strafen sind überfällig"

St. Pölten (OTS) - 

Die vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) und den Medien heute veröffentlichten Aufnahmen aus einem Schweinebetrieb im Bezirk Hollabrunn sorgen für Empörung. Dominic Hörlezeder, Tierschutzsprecher der Grünen im NÖ Landtag, zeigt sich angesichts der dokumentierten Tierquälerei fassungslos und fordert sofortiges Handeln. "Es macht mich fassungslos, dass es schon wieder zu einem Tierskandal kommt – diesmal in einem Schweinebetrieb, noch dazu in einem AMA-zertifizierten Betrieb. Es ist völlig unverständlich, wie es zu solchen Zuständen überhaupt kommen kann", erklärt Dominic Hörlezeder.

Systemversagen bei Kontrollen.

Der grüne Tierschutzsprecher sieht ein grundlegendes Problem im Kontrollsystem. “Wenn trotz jährlicher angemeldeter und unangemeldeter AMA-Kontrollen und kürzlich durchgeführtem Audit ohne Beanstandungen solche Missstände möglich sind, dann ist das ein klares Systemversagen. Wir brauchen viel engmaschigere Kontrollen und vor allem härtere Strafen.”

Dominic Hörlezeder fordert die NÖ Landesregierung auf, endlich aktiv zu werden: “Die zuständige Landesrätin Rosenkranz muss jetzt konkrete Maßnahmen setzen, damit sich hier grundlegend etwas ändert. Ankündigungen allein reichen nicht.”

Der grüne Abgeordnete kündigt konkrete Schritte an: “Ich werde mich im Landtag mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir solche Tierquälerei wirksam verhindern können. Wir brauchen strengere Kontrollmechanismen, unangekündigte Überprüfungen und Konsequenzen, die wirklich abschreckend wirken.” Für Dominic Hörlezeder steht das Tierwohl im Mittelpunkt: "Hier geht es um Lebewesen, um das Wohl der Tiere. Das ist mir ein zentrales Anliegen, und ich werde nicht lockerlassen, bis wir hier echte Verbesserungen erreicht haben."

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecher
Michael Pinnow

Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: michael.pinnow@gruene.at
Website: https://noe.gruene.at/

