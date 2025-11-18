Transparenz trifft Bewusstseinsbildung: Wie GOURMET Kids Kinder für gesunde Ernährung begeistert

Wien (OTS) -

GOURMET Kids steht für gesunde, frische und nährstoffreiche Verpflegung mit regionalen Zutaten und einem hohen BIO-Anteil für Schulen und Kindergärten. Beim Tag der offenen Tür erleben Kinder, Eltern und Pädagog:innen, wie der Spezialist für Kinderernährung täglich kindgerechte Speisen zubereitet und Kindern dabei auf spielerische Weise gesunde Ernährung näherbringt.

„Unsere Aufgabe geht über das tägliche Kochen hinaus“, erklärt Mag.ª Claudia Ertl-Huemer, Geschäftsfeldleitung Education Catering. „Beim Tag der offenen Tür zeigen wir den Besucher:innen, wie unsere Speisen entstehen, welche Zutaten wir wählen und wie unsere ausgewogenen Menüs geplant werden. Dieses Verständnis für gesunde Ernährung liegt uns genauso am Herzen wie die Qualität unserer Speisen und wir schaffen durch Transparenz Vertrauen bei Eltern und Pädagog:innen.“

Blick in die größte Frischküche Wiens

Bei der Galerieführung können Besucher:innen einen Blick in die Kochtöpfe werfen und miterleben, wie bei GOURMET Kids die täglich frischen Kindermenüs gekocht werden. In den Gesprächen mit dem Team von GOURMET Kids erfahren sie, wie viel Sorgfalt, Planung und Fachwissen in jedem Gericht stecken.

Bis zu 60 % der Zutaten, mit denen GOURMET Kids kocht, kommen aus BIO-Landwirtschaft, 140 Speisen werden vollständig mit BIO-Zutaten gekocht. Das gesamte Fleisch, Freilandeier, Milch- und Milchprodukte für die Kinderessen kommen zu 100 % aus Österreich.

GOURMET Kids macht gesunde Ernährung erlebbar

Unterschiedliche Mitmach-Stationen zeigen Kindern, Eltern und Pädagog:innen, wie GOURMET Kids gesunde Ernährung vermittelt. Beim gemeinsamen Kochen und Verkosten in der Kinderkochwerkstatt lernen Kinder, wie leicht sie mit frischen Zutaten einfache und kindgerechte Snacks zubereiten können. Beim 1x1 der Speiseplanung gibt es Einblicke in die Menüplanung und Kinder und Erwachsene testen ihr Wissen über gesunde Ernährung. Gemeinsam mit der City Farm Augarten werden verschiedenste Gemüsesorten entdeckt. Die Sensorik-Station zeigt den Besucher:innen die Vielfalt der Kräuter, die GOURMET Kids auch beim Kochen altersgerecht einsetzt. Große Begeisterung herrscht an der neuen Gourmelino-Station, wo die Kinder das GOURMET Kids Maskottchen treffen und ein Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen können.

Der kindgerechte Buffetwagen, der auch in Schulen zum Einsatz kommt, bietet den Kindern die Möglichkeit, sich ihre Lieblingsspeisen selbst zusammenzustellen und fördert Selbstbestimmtheit.

Mehr über GOURMET und GOURMET Kids erfahren Sie hier: GOURMET | OTS.at