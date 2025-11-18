  • 18.11.2025, 13:58:04
AVISO: Hanke, Edtstadler, Hufnagl - PK "Multifunktionales Transitmanagement" am 21.11.

Wien (OTS) - 

Wir laden die Vertreter:innen der Medien zur Präsentation eines intelligenten Transit-Management-Systems mit Maßnahmen für einen besseren Verkehrsfluss sowie eine Entlastung der Gemeinden.

Am Freitag, 21. November 2025, präsentieren Innovationsminister Peter Hanke, Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler sowie Hartwig Hufnagl, Vorstandsdirektor der ASFINAG, die Ergebnisse der von BMIMI, Land Salzburg und ASFINAG eingesetzten Arbeitsgruppe für ein Pilotprojekt auf der A 10.

Wann: Salzburg 21.11, 12:00 Uhr

Wo: Autobahnmeisterei Liefering (Münchner Bundesstraße 70, 5020 Salzburg)

Wer:
Peter HANKE, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

Karoline EDTSTADLER, Landeshauptfrau Salzburg

Hartwig HUFNAGL, Vorstandsdirektor der ASFINAG

Rückfragehinweis:

Mag. Petra Mödlhammer-Prantner
Leitung Konzernkommunikation und Marketing
Telefon: +43 664 60108 10835
E-Mail: petra.moedlhammer@asfinag.at

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Robert Uitz-Dallinger
Telefon: +436648576959
E-Mail: robert.uitz-dallinger@bmimi.gv.at
Website: https://bmimi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVM

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
