AVISO: Hanke, Edtstadler, Hufnagl - PK "Multifunktionales Transitmanagement" am 21.11.
Wir laden die Vertreter:innen der Medien zur Präsentation eines intelligenten Transit-Management-Systems mit Maßnahmen für einen besseren Verkehrsfluss sowie eine Entlastung der Gemeinden.
Am Freitag, 21. November 2025, präsentieren Innovationsminister Peter Hanke, Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler sowie Hartwig Hufnagl, Vorstandsdirektor der ASFINAG, die Ergebnisse der von BMIMI, Land Salzburg und ASFINAG eingesetzten Arbeitsgruppe für ein Pilotprojekt auf der A 10.
Wann: Salzburg 21.11, 12:00 Uhr
Wo: Autobahnmeisterei Liefering (Münchner Bundesstraße 70, 5020 Salzburg)
Wer:
Peter HANKE, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Karoline EDTSTADLER, Landeshauptfrau Salzburg
Hartwig HUFNAGL, Vorstandsdirektor der ASFINAG
Rückfragehinweis:
Mag. Petra Mödlhammer-Prantner
Leitung Konzernkommunikation und Marketing
Telefon: +43 664 60108 10835
E-Mail: petra.moedlhammer@asfinag.at
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Robert Uitz-Dallinger
Telefon: +436648576959
E-Mail: robert.uitz-dallinger@bmimi.gv.at
Website: https://bmimi.gv.at
