Czernohorszky ad Strommarktgesetz: Zentrale Wiener Forderungen erfüllt

Wien (OTS) -

Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky ortet im Gesetzesentwurf zum Strommarktgesetz bzw. Günstiger-Strom-Gesetz eine „starke soziale Handschrift“ und sieht darin auch zentrale Wiener Forderungen erfüllt: „Wir haben darauf gepocht, dass private Haushalte, die einen Beitrag zur Energiewende leisten, nicht zusätzlich belastet werden. Dem wird im Gesetzesentwurf Rechnung getragen, indem kleine PV-Anlagen von den Einspeistarifen ausgenommen bleiben.“, kommentiert Czernohorszky. Konkret betrifft diese Regelung sämtliche Anlagen mit einer Leistung bis zu 7 kW.

Auch die SPÖ-Forderung nach einem Sozialtarif, der Haushalte mit geringem Einkommen entlastet, sieht Czernohorszky im Gesetzesentwurf erfüllt: „Die Novelle ist damit beispielhaft für sozialen Klimaschutz. „Ich hoffe auf breite Kompromissbereitschaft der Oppositionsparteien, da die Bevölkerung von einem starken Strommarktgesetz profitieren wird“, schließt Czernohorszky.