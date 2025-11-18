  • 18.11.2025, 13:35:03
  • /
  • OTS0128

FPÖ – Stadler: Queere Senioren-WG auf Kosten der Steuerzahler ist Hohn gegenüber allen Pensionisten

Gratis Öffi-Ticket für alle Wiener Senioren gefordert

Wien (OTS) - 

Während sich zahlreiche Mindestpensionisten in Wien das Leben kaum mehr leisten können, nicht wissen wie sie heizen sollen und am Ende des Monats zu wenig Geld überhaben, um sich täglich eine warme Mahlzeit zu leisten, eröffnet die Wiener Volkshilfe die erste queere Senioren-WG zum Spartarif. Laut „Kurier" belaufen sich die Mietkosten pro Monat auf maximal 780 Euro inklusive Energie- und Reinigungskosten, sowie WLAN und Betreuungsleistungen. „Davon können die meisten Wiener Senioren nur träumen“, ärgert sich der Seniorensprecher der Wiener FPÖ LAbg. Paul Stadler.

Für den Freiheitlichen ist es nicht nachvollziehbar, warum queere Menschen lediglich auf Grund ihrer sexuellen Orientierung so massiv entlastet werden: „Das ist eine Ungleichbehandlung, die mehr als ungerecht ist! Die Stadt hat jede Förderung für dieses Projekt sofort einzustellen. Es ist jedem unbenommen, in eine WG mit seinesgleichen zu ziehen. Dies allerdings auf Grund sexuellen Ausrichtung so dermaßen gefördert zu bekommen, ist geradezu unanständig!“

Abschließend hält er fest, dass es weit sinnvoller und auch fairer wäre, dieses Geld in Gratis-Öffi-Tickets für alle Wiener Senioren zu investieren: „Viele hunderttausend Euro nur für eine Randgruppe auszugeben, ist inakzeptabel. Wien sollte da viel mehr dem Vorbild anderer europäischer Städte folgen und für echte Entlastung sorgen.“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright