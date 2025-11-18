Vom Schüler mit schlechten Noten zum Millionär: Die außergewöhnliche Geschichte des Walter Temmer

Leibnitz (OTS) -

Walter Temmer ist einer jener Unternehmer, deren Lebensweg die klassische Bildungslaufbahn auf den Kopf stellt. Die ARD zeigt in „Moneymaker Walter Temmer - Vom schlechten Schüler zum Selfmade-Millionär“, wie ein Schüler mit schwachen Noten zum Selfmade-Millionär wurde.

Bereits als Jugendlicher hatte Temmer kein Interesse an schulischen Regeln. Stattdessen faszinierte ihn, wie man Ideen in Gewinne verwandelt. Diese Leidenschaft führte ihn zum Online-Domainhandel, mit dem er früh Erfolge erzielte.

Heute umfasst sein Unternehmen ein breites Portfolio: Immobilienentwicklung über temmercity.com, Ankäufe über ichkaufedeineimmobilie.com und Medienprojekte für Firmen über medien.com. Seine bekannteste Innovation bleibt jedoch die Temmer Methode – ein erprobtes System, das Unternehmen hilft, effizient neue Kunden zu gewinnen.

Ein Praxisbeispiel liefert die ESS Group, ein Bauträger, der durch die Methode wieder steigende Nachfrage und schnellere Verkäufe erreichte. „Wir konnten innerhalb kurzer Zeit viele Wohnungen absetzen“, bestätigt Immobilienmaklerin Gudrun Trummer.

Abseits der Wirtschaft ist Walter Temmer für seine Bodenständigkeit bekannt. Mit seiner Partnerin Susi und Hund Heidi lebt er in der Südsteiermark. Gemeinsam haben die beiden schon in Projekte investiert, die regionale Entwicklung fördern und Arbeitsplätze schaffen.

Die ARD-Dokumentation zeigt: Walter Temmer ist ein authentischer Visionär – ein Mann, der zeigt, dass Erfolg weniger von Schulnoten als von Durchhaltevermögen und Kreativität abhängt.

Jetzt die ARD-Doku sowie weitere Informationen zu Walter Temmer ansehen unter www.waltertemmer.com.