  • 18.11.2025, 13:22:05
  • /
  • OTS0122

IV: Vollzeit fördern, statt Menschen in Teilzeit zu halten

Arbeitszeitreduktion lässt unseren Wohlstand weiter schrumpfen

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) sieht in den vorgebrachten Vorschlägen der Arbeiterkammer ein falsches Rezept – gerade in einer Phase der Rezession und des Wohlstandverlustes. „Eine gesetzliche Arbeitszeit von 30 oder 35 Stunden trägt dazu bei, dass unser Wohlstand weiter abnimmt, anstatt ihn abzusichern. Wohlstand wird durch Leistung geschaffen“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Ebenso kritisch sieht die IV einen Anspruch auf Vollzeit einzuführen oder den Zuschlag auf Mehrarbeit von 25 Prozent auf 50 Prozent zu erhöhen. „Letzteres führt vielmehr dazu, die Teilzeit einzuzementieren, anstatt Menschen in Vollzeit zu bringen – eine Aufstockung von Stunden, für die, die es wollen, rentiert sich für diese derzeit finanziell nicht. Die höhere Steuerbelastung reduziert den Netto-Stundenlohn deutlich. Wir müssen deshalb an den Strukturen im Steuersystem arbeiten, denn auch die starke Steuerprogression in der Einkommenssteuer trägt maßgeblich zur hohen Teilzeitquote in Österreich bei“, so Neumayer.

Wesentlich ist zugleich, die Kosten auf Arbeit zu reduzieren: „2024 stiegen die Lohnstückkosten in der Warenherstellung um 11,8 Prozent im Vergleich zu 2023. Damit stiegen sie im internationalen Vergleich besonders stark und reduzieren die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe weiter“, so Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: marlena.mayer@iv.at
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright